زيدان يعترف: رونالدو لاعب لا يمكن تعويضه

اعترف مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، باستحالة إيجاد بديل للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي انتقل الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن زيدان قوله “المشكلة هي أن رونالدو لاعب لا يمكن استبداله”، مضيفا “لقد رحل، لكن يمكننا إحضار أي لاعب يحل مكانه”.

وتابع “الإشكالية تكمن في أن اللاعب الذي سيلتحق بنا لن يقوم بنفس ما كان كريستيانو يقوم به”.

وقضى النجم البرتغالي فترة مميزة مع النادي الملكي ، سجل خلالها 450 هدفا في 438 مباراة. وأثر رحيل اللاعب البالغ من العمر 34 عاما على فريق العاصمة الإسبانية، حيث أنه خسر فرصة الفوز بأي من البطولات الهامة هذه السنة، كما أنه يحتل حاليا المركز الثالث بالدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، بفارق 13 نقطة عن المتصدر برشلونة.

ويتطلع ريال مدريد لسوق الانتقالات الصيفي هذا الموسم، بحثا عن مهاجم من العيار الثقيل، وأملا بسد فراغ رونالدو، ووضع المدرب الفرنسي اسم لاعب تشلسي، إيدين هازارد ، على قائمة اهتماماته.

وأشارت تقارير صحفية الأسبوع الماضي إلى أن نجم تشلسي اقترب كثيرا من الانضمام لصفوف الريال ، في صفقة تبلغ قيمتها 210 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 273 مليون دولار تقريبا.

وأبدى المسؤولون في النادي الملكي استعدادهم للتوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما لمدة ست سنوات، ودفع 110 ملايين جنيه إسترليني للاعب، و100 مليون إسترليني للـ”بلوز”.

وكان اللاعب البلجيكي أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في اللعب ضمن كتيبة المدرب الفرنسي زيدان ، حيث قال في إحدى لقاءاته الصحفية: ” ريال مدريد أفضل ناد في العالم، وحلمت باللعب ضمن صفوفه منذ كنت طفلا.