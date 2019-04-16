حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 17 أبريل 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء 17 أبريل 2019
حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة أمطار متفرقة .
ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية تتحول الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 38°°
الحرارة الصغرى: 20°°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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