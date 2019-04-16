حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 17 أبريل 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء 17 أبريل 2019

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة أمطار متفرقة .



ليلاً:

معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية تتحول الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 38°°

الحرارة الصغرى: 20°°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.