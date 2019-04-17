احتفال صاخب لجماهير الكامب نو بهدف أياكس بمرمى يوفنتوس

احتفلت جماهير ملعب الكامب نو، بمجرد سماع خبر تسجيل فريق أياكس أمستردام، الهدف الثاني بمرمى يوفنتوس، الذي تقدم به 2-1 على اصحاب الأرض، وفتح آمال التأهل لنصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.

ورصد كووورة من على مدرجات الكامب نو، فرحة جماهير برشلونة التي تتابع مباراة فريقها مع مانشستر يونايتد بشكل جنوني، بمجرد إعلان المذيع الداخلي نتيجة المواجهة الثانية لهذه الليلة بربع نهائي دوري الأبطال.

ويكمن مصدر الفرحة، لحالة التنافس الشديد التي عاشتها الجماهير، خلال لعب نجم اليوفي الحالي كريستيانو رونالدو مع فريق ريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة.

ويكفي فريق اياكس الخروج متعادلا بأي نتيجة بعد هذا الهدف، لضمان الانتقال لنصف النهائي، لمواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في قبل نهائي دوري الأبطال.