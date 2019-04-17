صحف إنجلترا تخضع لطراز ميسي العالي

ركزت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح الأربعاء، على الدرس القاسي الذي لقنه برشلونة لمانشستر يونايتد، بعد فوزه عليه بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء، في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين، وأضاف البرازيلي فيليبي كوتينيو هدفا ثالثًا، ليمضي برشلونة إلى الدور نصف النهائي، بعدما انتهى القسم الأول من المواجهة بفوز الفريق الكتالوني 1-0 على ملعب “أولد ترافورد” الأسبوع الماضي.

وخرجت صحيفة “ميرور” بعنوان “أوه لا”، وأضافت: “شبان أولي (جونار سولسكاير مدرب يونايتد) يغرقون من خلال هفوة دي خيا وطراز ميسي العالي”، كما نقلت تصريحات مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا التي دعا فيها جمهور فريقه للارتقاء بمستوى تشجيعهم خلال مباراة الفريق المقبلة أمام توتنهام ليلة الأربعاء.

ونشرت صحيفة “دايلي مايل” عنوانًا يقول: “طراز مختلف”، مضيفة: “يونايتد الرديء يهان من ميسي وزملائه”، كما تناولت أيضًا تعرض لاعب مانشستر يونايتد السابق نيكي بات للاعتقال بتهمة الاعتداء على امرأة.

أما صحيفة “دايلي إكسبرس”، فقالت في عنوان: “سلمها إلى ميسي”، وأشارت أيضًا إلى خروج يوفنتوس من ربع النهائي الأوروبي بعد خسارته أمام أياكس 1-2، بالقول: “رونالدو يخرج وأياكس يصعق يوفي”.

من ناحيتها، عنونت صحيفة “دايل ستار” بالقول: “ميسي يأخذ القبلة”، وأضافت: “عبقري بارسا يترك آمال أولي في حالة مزرية”.

إلى ذلك، استعرضت صحيفة “تيليجراف” أداء برشلونة المبهر بعنوان: “طراز بارسا العالي”، وتابعت: “ميسي وكوتينيو يظهران بأسلوب مميز لإنهاء حلم يونايتد الأوروبي”.