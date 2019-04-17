“التجارة” الكويتية: فرق ميدانية لرصد الأسعار ومنع ارتفاعها مع حلول شهر رمضان المبارك

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تشكيل فرق عمل ميدانية من قطاع الرقابة وحماية المستهلك لمتابعة ورصد أي ارتفاع لأسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنها أعدت خطة متكاملة استعدادا للشهر الفضيل تتضمن إجراءات مشددة للرقابة والتفتيش على الأسواق بما يضمن توفير السلع الاستهلاكية الغذائية لاسيما الأساسية منها بكميات كافية وأسعار مناسبة غير مصطنعة.

وأوضحت أن فرق العمل تتابع أوضاع السوق يوميا لتسهيل أي عوائق يمكن أن تواجهها أثناء مراقبتها للسلع ومستلزماتها للمواطنين والمقيمين.

وذكرت أنها حددت ثلاثة مراكز طوارئ لاستقبال شكاوى المستهلكين على مدار 24 ساعة في كل مناطق الكويت عبر توزيعها على الشمال في شبرة الخضار والوسط بمنطقة الصديق والجنوب بمنطقة مجمع الكوت إضافة إلى تقديم الشكاوى عبر (تطبيق) الوزارة أو الاتصال على رقم الطوارئ 135.