ميسي يحذر زملاءه من 5 دقائق قاتلة في دوري الأبطال

طالب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، زملاءه في فريق برشلونة الإسباني بتقديم المزيد في المراحل المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تخطي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدور ربع النهائي.

وتفوق النادي الكاتالوني على ضيفه الإنجليزي 3-صفر في الإياب على ملعب “كامب نو”، الثلاثاء، بعد فوزه أيضا الأسبوع الماضي على ملعب “أولد ترافورد” بهدف نظيف سجله لوك شو بالخطأ في مرمى فريقه.

ورغم الفوز المريح لبرشلونة، دعا ميسي زملاءه لتقديم الأفضل، لا سيما بعد البداية البطيئة للفريق، قبل أن يسجل أفضل لاعب في العالم 5 مرات هدفين في أقل من 5 دقائق، قبل انتهاء ثلث الساعة الأول، أضاف إليهما البرازيلي فيليبي كوتينيو، الثالث في الشوط الثاني.

وقال ميسي المتوج مع برشلونة بلقب دوري الأبطال 4 مرات: “لقد قدمنا عرضا رائعا (…) لكن كنا باردين ومتوترين في الدقائق الخمس الأولى” من المباراة، حيث تعرض الفريق للضغط من ضيفه.

وأضاف: “لا يمكن أن نبدأ مباراة في دوري الأبطال بهذا الشكل. 5 دقائق سيئة قد تؤدي إلى إقصائنا”.

وأنهى ميسي في المباراة صومه عن التسجيل في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، وهز الشباك للمرة الأولى منذ عام 2013.

وقدم برشلونة في مباراة، الثلاثاء، عرضا قويا كشف فيه عدد من لاعبيه عن موهبتهم الفذة، لكن التوتر الذي شاب أداءهم في الدقائق الأولى أعاد التذكير بمواجهة الفريق لليون الفرنسي في الدور ثمن النهائي، التي فاز بها الفريق الكاتالوني إيابا 5-1 بعد تعادل سلبي في الذهاب بفرنسا.

وأقر مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، بأن لاعبيه يشعرون ببعض الضغط هذا الموسم في سعيهم لإحراز اللقب القاري للمرة الأولى منذ 2015.

وأوضح بعد المباراة: “كان لدينا حافز كبير لهذه المواجهة (ضد يونايتد)، لا يمكن أن ننكر ذلك (…) لا سيما بعد الغياب عن الدور نصف النهائي لفترة طويلة وبعد الخسارة المؤلمة في الموسم الماضي”، في إشارة إلى الإقصاء من الدور ربع النهائي على يد روما الإيطالي، بفوز الأخير 3-صفر في الإياب على ملعبه، بعد فوز برشلونة 4-1 ذهابا في إسبانيا.

واختصر فالفيردي مباراة مانشستر يونايتد بالقول: “عانينا من 5 دقائق صعبة لأنهم (يونايتد) بدأوا المباراة بقوة. بعدها، خلال 85 دقيقة، لم نكن سيئين”.

ويلاقي برشلونة في الدور نصف النهائي الفائز من المواجهة بين ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي، علما بأن الأول فاز 2-صفر ذهابا على أرضه، ويستعد مساء الأربعاء للحلول ضيفا على الفريق البرتغالي.