تكنولوجيا

“Galaxy A2”.. هاتف منافس بـ 75 دولارا!

روسيا اليوم
منذ 24 دقيقة
أضف تعليق

طرحت شركة “سامسونغ” مؤخرا هاتف “Galaxy A2 Core”، بمواصفات منافسة، وسعر 75 دولارا فقط.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية للهاتف:

– شاشة LCD بمقاس 5 بوصات، ودقة عرض (450/960) بيكسل.

– نظام تشغيل “Android Go”.

– معالج ثماني النوى.

– معالج رسوميات “Exynos 7870”.

– ذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت.

– ذاكرة داخلية بحجم 16 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 256 غيغابايت.

– منفذان لبطاقات الاتصال.

– منفذ 3.5 ملم للسماعات.

– كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 5 ميغابيكسل.

– كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

– بطارية بسعة 2600 ميللي أمبير.

– مستقبل لإشارات الراديو.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق