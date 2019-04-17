“Galaxy A2”.. هاتف منافس بـ 75 دولارا!

طرحت شركة “سامسونغ” مؤخرا هاتف “Galaxy A2 Core”، بمواصفات منافسة، وسعر 75 دولارا فقط.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية للهاتف:
– شاشة LCD بمقاس 5 بوصات، ودقة عرض (450/960) بيكسل.
– نظام تشغيل “Android Go”.
– معالج ثماني النوى.
– معالج رسوميات “Exynos 7870”.
– ذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت.
– ذاكرة داخلية بحجم 16 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 256 غيغابايت.
– منفذان لبطاقات الاتصال.
– منفذ 3.5 ملم للسماعات.
– كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 5 ميغابيكسل.
– كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.
– بطارية بسعة 2600 ميللي أمبير.
– مستقبل لإشارات الراديو.
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