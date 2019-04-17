محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 18 أبريل 2019

منذ 49 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 18 أبريل 2019

حالة الطقس
نهارًا:
حار نسبيا و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

ليلاً:
غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 34°°
الحرارة الصغرى: 22&deg°

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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