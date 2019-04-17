حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 18 أبريل 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 18 أبريل 2019

حالة الطقس

نهارًا:

حار نسبيا و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .



ليلاً:

غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 34°°

الحرارة الصغرى: 22°°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.