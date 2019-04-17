الوزير الشعلة يصدر قرارا بتدوير 12 مديراً في “الأوقاف”

في خطوة لاقت ارتياحا كبيرا في أوساط موظفي وزارة الأوقاف ،

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، قرارات نقل شملت تدوير 12 من مديري ومراقبي العديد من قطاعات وزارة الأوقاف.

وشملت القرارات، نقل مدير الشؤون الإدارية طراد العنزي للعمل بوظيفة مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري، ونقل مدير التوجيه المجتمعي مشعل العتيبي للعمل بوظيفة مدير إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية، كما تم نقل مدير إدارة الشؤون القانونية سلمان الديحاني للعمل مدير إدارة الشؤون الإدارية.

وتضمنت القرارات، نقل مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري يوسف الخليل للعمل بوظيفة مدير التوجيه المجتمعي، ونقل مدير إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية منيف الهاجري للعمل بوظيفة مدير إدارة الشؤون القانونية بالاضافة إلى نقل مدير إدارة مساجد مبارك الكبير نايف العجمي للعمل بوظيفة مدير إدارة مكتب الوكيل.

ووفقا للقرارات، نقل مدير مكتب وكيل الوزارة عبدالحميد المطيري للعمل بوظيفة مدير إدارة مساجد مبارك الكبير، ونقل مدير إدارة الثقافة الإسلامية بدر الظفيري للعمل بوظيفة مدير مكتب خدمة المواطن بالإضافة إلى نقل مدير مكتب خدمة المواطن ابراهيم العبيدلي للعمل بوظيفة مدير إدارة الثقافة الإسلامية.

وتضمنت القرارات، نقل مراقب الإسناد المالي والإداري بإدارة الاسناد أحمد الراشد للعمل بوظيفة مراقب شؤون الموظفين بإدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري، ونقل مراقب إدارة مكتب الوكيل بإدارة مكتب الوكيل عيد الشمري للعمل بوظيفة مراقب الإسناد المالي والإداري بإدارة الإسناد كما تم نقل مراقب شؤون الموظفين بإدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري بدر معيوف للعمل بوظيفة مراقب إدارة مكتب الوكيل بإدارة مكتب الوكيل.