جرائم وقضايا

المحامي نواف ساري: ادخال العميد سفاح كملتزم بالتعويض في واقعة الاعتداء على الصحفي محمد سندان

منذ ساعة واحدة
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قال المحامي نواف ساري المطيري عبر حسابه في “تويتر” : بفضل الله وتوفيقه تم إدخال العميد عبد الله سفاح كملتزم بالتعويض في واقعة الأعتداء على الصحفي محمد سندان من قبل القوات الخاصة في ديوان الحربش،،

وشدد المطيري بالقول: كرامات الكويتيين خط أحمر.

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