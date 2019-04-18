المحامي نواف ساري: ادخال العميد سفاح كملتزم بالتعويض في واقعة الاعتداء على الصحفي محمد سندان

بفضل الله وتوفيقه تم إدخال العميد عبد الله سفاح كملتزم بالتعويض في واقعة الأعتداء على الصحفي محمد سندان من قبل القوات الخاصة في ديوان الحربش،، على الرغم من نيله البراءه بالدعوى الجزائية، وكما قلنا سابقا سوف نطارد الجناة جميعاً دون استثناء ، كرامات الكويتيين خط أحمر..

— المحامي نواف ساري (@nawafsari) ١٧ أبريل ٢٠١٩