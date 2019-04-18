توتنهام يحول حلم جوارديولا لكابوس في ملحمة كروية فريدة

حقق توتنهام المفاجأة وبخر أحلام مانشستر سيتي في رباعية تاريخية، ليتأهل إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته 3-4 على ملعب “الاتحاد” في إياب ربع النهائي.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من رحيم سترلينج (4 و21) وبرناردو سيلفا (11) وسيرجيو أجويرو (59)، فيما أحرز سون هيونج مين (7 و10) وفرناندو يورنتي (73) أهداف توتنهام.

وكان توتنهام قد تغلب على مانشستر سيتي في لقاء الذهاب قبل أسبوع بهدف نظيف أحرزه سون، وضرب الفريق اللندني موعدا في نصف النهائي مع أياكس الهولندي الذي تأهل مساء الثلاثاء على حساب يوفنتوس.

وفضل مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا إشراك قائد الفريق فنسان كومباني في عمق الدفاع إلى جانب إيميريك لابورت، وعاد البرتغالي برناردو سيلفا للتشكيل الأساسي على حساب الألماني ليروي ساني.

وفي الجهة المقابلة، واصل مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو الاستعانة بالجناح البرازيلي لوكاس مورا بعد ثلاثيته في مرمى هيديرسفيلد، وذلك في ظل تواصل غياب المصاب هاري كين.

بداية المباراة كانت حالمة بكل معنى الكلمة، وشهدت تسجيل 4 أهداف في أول 11 دقيقة، ففي الدقيقة الرابعة، افتتح سترلينج التسجيل عندما استقبل الكرة في الناحية اليسرى، ليسدد بيمناه كرة مركزة استقرت على يسار حارس توتنهام هوجو لوريس، لكن الفريق الضيف سرعان ما حقق التعادل في الدقيقة السابعة، عندما وصلت كرة كريستيان إريكسن إثر دربكة أمام المرمى إلى سون الذي سددها مباشرة من بعد 8 ياردات، لتمر من تحت جسد الحارس البرازيلي إيدرسون إلى داخل الشباك.

وتواصل الجنون الكروي في الدقيقة العاشرة، عندما تقدم توتنهام بهدف ثان لسون الذي استلم الكرة على مشارف منطقة الجزاء ليسددها مقوسة على يسار الحارس إيدرسون، لكن الرد جاء سريعا وبعد دقيقة واحدة فقط، عندما مرر الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الكرة إلى الخالي من الرقابة برناردو سيلفا الذي سددها لترتد من ظهير توتنهام داني روز إلى داخل الشباك.

بقي اللعب مفتوحا من قبل الطرفين، ونفذ الإسباني دافيد سيلفا ركلة حرة فوق مرمى توتنهام، قبل أن يمر البلجيكي كيفن دي بروين من الناحية اليسرى ويرسل كرة زاحفة مرت من أمام الجميع لتصل إلى سترلينج الذي تابعها بحرفنة في المرمى بالدقيقة 21.

وهدأت الأوضاع قليلا في ظل استحواذ توتنهام على الكرة بشكل أفضل، مقابل تركيز مانشستر سيتي هجماته على ناحية برناردو سيلفا، وأرغمت الإصابة لاعب وسط توتنهام موسى سيسوكو على الخروج من الملعب ليدخل بدلا منه المهاجم الإسباني فرناندو ألونسو، وسدد سون بجانب المرمى في الدقيقة 43، قبل أن يتصدر لوريس لتسديدة دي بروين البعيدة في الدقيقة 45.

دخل مانشستر سيتي أرض الملعب في الشوط لثاني وهو مصر على حسم المواجهة، ونفذ دي بروين ركلة حرة فوق المرمى بالدقيقة 49، ثم أنقذ لوريس مرماه ببراعة من محاولة لسترلينج من الناحية اليمنى بالدقيقة 51، ومرة أخرى عاد الحارس الفرنسي ليبعد شبح تسديدة خطيرة من دي بروين في الدقيقة 55.

وكاد توتنهام يسجل هدف التعادل في الدقيقة 58 عندما تصدى إيدرسون لمحاولة يورنتي القريبة، ليستغل سيتي الأمر ويشن هجمة سريعة وصلت الكرة من خلالها إلى أجويرو اثر تمريرة من دي بروين، فسدد المهاجم الأرجنتيني في الزاوية الضيقة للمرمى ليمنح فريقه الهدف الرابع بالدقيقة 59.

ودخل فرناندينيو إلى تشكيلة سيتي بدلا من دافيد سيلفا، وفترت حرارة اللقاء قليلا، قبل أن يتمكن يورنتي من تسجيل الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 73، عندما تابع ركنية من مسافة قريبة داخل الشباك، ولجأ الحكم لتقنية الفيديو لتأكيد الهدف بعد شكوك حول لمس الكرة ليد يورنتي.

وحرم لوريس أجويرو من تسجيل هدف التأهل لمانشستر سيتي عندما أبعد رأسيته الخطيرة في الدقيقة 80، ودخل ليروي ساني إلى تشكيلة سيتي بدلا من بنجامين مندي، وحول البديل الألماني كرة برأسه إلى مواطنه إلكاي جوندوجان الذي سدد فوق المرمى من بعد ست ياردات فقط في الدقيقة 86.

وشهد الوقت بدل الضائع أحداثا دراماتيكية جنونية، حيث سجل سترلينج هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة من أجويرو، لكن الحكم وبعد الاستعانة بتقنية الفيديو، قرر إلغاء الهدف بعدما اكتشف وجود تسلل على أجويرو لحظة استلامه الكرة.