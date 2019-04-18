دبلوماسي كويتي: لمسنا التقدير والامتنان من الشعب الإيراني لسمو أمير البلاد

قال القائم بأعمال سفارة الكويت لدى إيران بالإنابة فلاح الحجرف اليوم الخميس ان الوفد الكويتي الموجود حاليا في مدينة (الاهواز) الايرانية لمس الكثير من التقدير والامتنان من الشعب الايراني لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتقديم المساعدات الانسانية.

واضاف الحجرف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) “لمسنا الكثير من التقدير والامتنان لحضرة صاحب السمو امير البلاد وللكويت لتقديم المساعدات الانسانية والسلال الغذائية اليهم”.

وأشار الى “الترحيب الكبير” الذي لقيه وفد جمعية الهلال الاحمر الكويتي من قبل السكان المحليين على خلفية تقديمه “يد العون والمساعدة للشعب الايراني في محافظة خوزستان”.

وبشأن حجم الاضرار التي لحقت بمحافظة (خوزستان) الايرانية قال الحجرف “هناك الكثير من المناطق التي غمرتها السيول والفيضانات وطمرتها بشكل كامل وحجم الكارثة كبير وضخم وأتوقع الحاجة الى وقت لتنحسر المياه عن المناطق المتضررة”.

وحول الجولة الميدانية التي قام بها وفد جمعية الهلال الاحمر الكويتي على مخيمات المتضررين قال الحجرف “اليوم كان المحطة الثانية لترجمة العمل الميداني لتقديم المساعدات الانسانية والاغاثية” التي امر بها سمو امير البلاد الى ايران “اثر الفيضانات الأخيرة”.

وأضاف الحجرف “تواجدنا اليوم برفقة وفد جمعية الهلال الاحمر الكويتي لتقديم المساعدة الى المتضررين في مدينة الاهواز بمحافظة خوزستان” تحت شعار وفد الجمعية وهو (الكويت بجانبكم).

وقام الحجرف بجولة ميدانية برفقة وفد الجمعية على مخيمات المتضررين الى جانب جولة جوية على المناطق المتضررة جراء السيول.

وارسلت جمعية الهلال الاحمر الكويتي في السادس من الشهر الجاري مساعدات انسانية واغاثية الى متضرري السيول في إيران تزن 80 طنا عبر الجسر الجوي الذي أمر به سمو امير البلاد.

وتعرضت (خوزستان) الواقعة جنوب غرب ايران الى أضرار بالغة نتيجة الامطار التي هطلت علي الاقليم أخيرا.