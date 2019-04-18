هيئة مكافحة الفساد الكويتية تؤكد الحرص على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة

أكد الأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) عبد العزيز المنصور اليوم الخميس حرص الهيئة على تعزيز الشفافية في أعمال الجهاز الحكومي والقطاع الخاص والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المنصور لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في الملتقى الإقليمي الذي تنظمه الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التونسية بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان (دعم خلايا الحوكمة وتعزيز دورها في الرقابة والمتابعة وترشيد التصرف العمومي).

وقال المنصور ان هذه المشاركة تأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية مشيرا إلى أن مثل هذه الملتقيات الدولية المعنية التي تعنى بحماية المال العام والرقابة بالقطاعين العام والخاص تتيح فرصة للتعرف على الممارسات الفضلى في نظم الحوكمة والرقابة الإدارية في إطار السياسات العامة لمحاربة الفساد.

وأضاف أن مشاركة الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الملتقى تهدف للاطلاع على تجارب الدول والمقاربات الوقائية وحسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد واستخلاص أبرز التوصيات والتجارب ذات الصلة في هذا المجال.

وأوضح أنه من المقرر أن يتناول الملتقى الذي ينعقد بتونس الآليات المنفذة لخلايا الحوكمة وكيفية عملها وتحديد مفاهيم الحوكمة ومنهجية عملها للعمل على استخلاص مجموعات العمل ومناقشتها وصولا لتصور مرجعي ومهني للحوكمة الرشيدة.

ويضم وفد الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالاضافة الى الأمين العام بالإنابة المنصور رئيس قسم المراجعة الداخلية بالهيئة فواز المضف.