قريباً.. مساعد رقمي من فيسبوك لمنافسة أليكسا وسيري

كشفت شركة فيسبوك أنها تعمل على تطوير مساعد رقمي صوتي لمنافسة المساعدات الرقمية الأخرى التي بدأت تحظى بشعبية كبيرة، مثل “أليكسا” Alexa من أمازون و “سيري” Siri من آبل و “أسيستنت” Assistant من غوغل.

وتهدف فيسبوك، التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم بأكثر من 2.3 مليار مستخدم نشط شهرياً، إلى استخدام المساعد الرقمي الذكي الذي تعمل على تطويره في تشكيلتها من المنتجات، خاصةً جهاز “بورتال” Portal، الذي يستخدم للوصول إلى شبكتها الاجتماعية والتراسل عن طريق خدمة التراسل الفوري التابعة لها، “مسنجر” Messenger.

من جهته، قال متحدث باسم الشركة لوكالة رويترز: “نعمل على تطوير تقنيات المساعدة الذكية والصوتية التي يمكن أن تعمل في عائلة منتجاتنا للواقع الافتراضي والواقع المعزز، بما في ذلك بورتال Portal، و أوكولوس Oculus، والمنتجات المستقبلية”.

وقبل حصول وكالة رويترز على تأكيد المتحدث الرسمي باسم فيسبوك، نشرت قناة “سي إن بي سي” الأميركية تقريراً أفادت فيه بأن فريق فيسبوك الذي يعمل على التقنية يتواصل مع بائعي سلسلة موردي مكبرات الصوت الذكية.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف تتصور فيسبوك بالضبط الأشخاص الذين يستخدمون مساعدها الرقمي، لكن من المحتمل استخدامه على مكبر الصوت الذكي “بورتال” للدردشة المرئية أو الصوتية، أو نظارات الواقع الافتراضي “أوكولوس”، أو غيرها من المشاريع المستقبلية، وفق “سي إن بي سي”.

يُشار إلى أن مكبرات الصوت الذكية أصبحت تحظى بشعبية هائلة حول العالم، حيث من المتوقع أن يستحوذ جهاز “إيكو” Echo من أمازون، بحسب شركة أبحاث السوق “إي ماركتر” eMarketer، على نحو 63.3% من سوق مكبرات الصوت عام 2019، ثم يأتي جهاز “غوغل هوم” Google Home ثانياً بنسبة 31%.

وقالت شركة أبحاث السوق “كاناليس” Canalys الاثنين إنها تتوقع أن يرتفع عدد مكبرات الصوت الذكية المثبتة على مستوى العالم بنسبة 82.4% من 114 مليون وحدة عام 2018، إلى 207.9 عام 2019.

وبحسب التقرير، ستستمر الولايات المتحدة في احتلال المركز الأول بين الدول من حيث تبني مكبرات الصوت الذكية، إلا أن جزءاً كبيراً من نمو هذا العام سيأتي أيضاً من أسواق شرق آسيا، خاصةً الصين.