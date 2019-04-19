أمازون تعترف بهزيمتها ضد المنافسين الصينيين

أخبرت شركة أمازون البائعين يوم أمس الخميس أنها تتجه إلى إغلاق نشاطها التجاري الصيني المحلي، ولن يكون موقع Amazon.cn متاحًا لبائعي الطرف الثالث بحلول تاريخ 18 يوليو، مما يعني تخليها عن منافسة عمالقة التجارة الإلكترونية الصينيين، بما في ذلك علي بابا Alibaba، و JD.com.

وتخطط الشركة للسماح للعملاء الصينيين بالتسوق من خلال مواقعها الإلكترونية العالمية الأخرى، بما في ذلك الأمريكية، والبريطانية، والألمانية، واليابانية، موضحة أنها بصدد إعادة تقييم إستراتيجيتها في البلاد من أجل تلبية تلك الاحتياجات.

وقالت الشركة في بيان: “طورنا على مدار الأعوام القليلة الماضية أعمال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الصين للتأكيد بشكل متزايد على المبيعات عبر الحدود”.

وأضافت “لاحظنا استجابة قوية جدًا من العملاء الصينيين، واستمرار نمو الطلب على السلع الأصيلة عالية الجودة، ونظرًا لوجودنا العالمي، فإننا في وضع جيد لخدمة هذا الطلب”.

وتستمر الشركة في العمل ضمن الصين من خلال قسم الحوسبة السحابية Amazon Web Services، ومبيعات أجهزة كيندل Kindle، والكتب الإلكترونية، مع توفيرها إمكانية الوصول للبائعين الصينيين الذين يرغبون في الوصول إلى المشترين العالميين.

وتواصل أمازون أيضًا تشغيل إصدار محدود، وأرخص، من اشتراك برايم Prime في الصين، لكنه لا يشمل مزايا الفيديوهات بحسب الطلب.

وكانت الشركة قد دخلت السوق الصينية لأول مرة في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، لكنها لم تتمكن في النهاية من منافسة منافسيها الذين قدموا شحنًا منخفضًا، ومجانيًا في كثير من الأحيان، دون مطالبة المستخدم بأي حد أدنى من الطلبات.

بينما طلبت أمازون في المقابل من العملاء تحقيق حد أدنى من قيمة الطلبات للحصول على الشحن المجاني، مما جعل المستهلك الصيني يختار الشركات المحلية مثل Tmall، و Taobao.

وتستحوذ أمازون على نسبة 6 في المئة فقط من سوق التجارة الإلكترونية الصينية، وذلك بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن شركة Nomura Securities.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فقد تدمج أمازون عملياتها في الصين مع Kaola من NetEase.

وتشتهر شركة NetEase بشراكتها مع Blizzard Entertainment لتشغيل الإصدارات المحلية من World of Warcraft، و Overwatch، في الصين، كما أنها تدير منصة التجارة الإلكترونية Kaola، التي تبيع سلعًا متنوعة، بما في ذلك حفاضات الأطفال، ومنتجات التجميل، ومنتجات Beats.

وتفقد أمازون اسمها في حال حدوث الاندماج، وتعمل بدلاً من ذلك تحت إدارة Kaola، لكنها قد تستمر في جني الأرباح في المنطقة نتيجة لذلك.

وكانت شركة eBay قد فشلت في الصين بعد استثمار مئات الملايين في الخدمات المحلية في البلاد، وباعت بعد ثلاث سنوات عملياتها هناك، وبقيت خارج الصين منذ ذلك الحين، بينما أبقت وول مارت Walmart عملياتها تحت جناح JD.com بعد سنوات من محاولتها جذب العملاء الصينيين.