فيسبوك خزنت الملايين من كلمات مرور إنستاجرام بطريقة غير آمنة

أكدت شركة فيسبوك أن حادث الأمان المرتبط بكلمات المرور الشهر الماضي قد أثر على الملايين من مستخدمي منصة إنستاجرام ، وليس عشرات الآلاف كما كان يعتقد في البداية.

وجاء التأكيد من خلال تدوينة محدثة نشرتها شركة التواصل الاجتماعي العملاقة لأول مرة في 21 مارس، والتي أشارت من خلالها إلى تخزين كلمات مرور مئات الملايين من مستخدمي تطبيق Facebook Lite، وعشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك الآخرين، وعشرات الآلاف من مستخدمي إنستاجرام بطريقة غير آمنة.

وقالت الشركة: “اكتشفنا سجلات إضافية لكلمات مرور إنستاجرام تم تخزينها بتنسيق قابل للبحث في قاعدة بيانات داخلية، ونحن نقدر الآن أن هذه المشكلة أثرت على الملايين من مستخدمي إنستاجرام، وسنقوم بتنبيه هؤلاء المستخدمين كما فعلنا مع الآخرين، والطلب منهم تغيير كلمات المرور الخاصة بهم”.

وأضافت “أثبتت التحقيقات أن كلمات المرور المخزنة لم يتم إساءة استخدامها داخليًا أو الوصول إليها بشكل غير صحيح”، لكن الشركة لم تذكر بعد كيف توصلت إلى هذه النتيجة، كما أنها لم توضح عدد الملايين الذين تأثروا.

وكانت شركة فيسبوك قد اعترفت خلال الشهر الماضي بأنها وجدت من خلال مراجعة أمنية روتينية أن بعض كلمات مرور المستخدمين قد تم تخزينها عن غير قصد بتنسيق قابل للقراءة داخل أنظمة تخزين البيانات الداخلية الخاصة بها منذ سنوات.

وقالت الشركة حينها إن كلمات المرور غير المشفرة، البالغ عددها حوالي 600 مليون، قد جرى تخزينها في سجلات يمكن الوصول إليها من قبل حوالي 2000 مهندس ومطور، دون حدوث تسريب لهذه البيانات خارج الشركة.

وأوضحت ليز بورجوا Liz Bourgeois، المتحدثة باسم فيسبوك أن هذه القضية قد جرى الإبلاغ عنها سابقًا بشكل واسع النطاق، لكن تريد الشركة أن تكون واضحة، وأن تخبر المستخدمين أنها علمت بتخزين المزيد من كلمات المرور بهذه الطريقة.

وأضافت أن الشركة ليس لديها في الوقت الحالي رقم دقيق لمشاركته، رافضة تحديد متى اكتشفت فيسبوك هذه المعلومات الإضافية.