سفارة الكويت في باريس تدعو رعاياها لأخذ الحيطة مع تجدد المظاهرات

جددت سفارة الكويت في باريس اليوم السبت دعوة رعاياها الموجودين في المدن الفرنسية إلى أخذ الحيطة والحذر نظرا لتجدد مظاهرات (السترات الصفراء) في البلاد.

ودعت السفارة في بيان جميع المواطنين الى الابتعاد عن اماكن المظاهرات والبقاء في مقار السكن وعدم مغادرتها إلا لحالات الضرورة مع الالتزام بتعليمات وارشادات السلطات المحلية بهذا الخصوص.

وأشارت الى ضرورة التواصل معها في الحالات الطارئة على الرقمين الهاتفيين التاليين: (0033147235425) و(0033670673834).