“البترول الوطنية”: السيطرة على حريق محدود في مصفاة ميناء الأحمدي

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أنها تمكنت من السيطرة على حريق محدود اندلع ظهر اليوم في وحدة معالجة النفط المتبقي رقم 41 بمصفاة ميناء الأحمدي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية الناطق الرسمي للشركة باسم العيسى لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن فريق الإطفاء التابع للشركة نجح في السيطرة على الحريق الذي صنف من الدرجة رقم (1) محدودة الخطورة بسرعة قصوى ودون وقوع أي خسائر.

وأكد العيسى أن عمليات الإنتاج في المصفاة لم تتأثر نتيجة هذا الحادث العرضي لافتا إلى أنه يجري العمل على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي والتحقق من الأسباب التي أدت إلى نشوب هذا الحريق لضمان تلافيها في المستقبل.

وشدد على أن الشركة تحرص بشكل مستمر على تعزيز إجراءات السلامة في مختلف المواقع التابعة لها من أجل ضمان سلامة العاملين والمنشآت وانسيابية عمليات الإنتاج وفق برامجها المرسومة.