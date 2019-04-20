زيدان: حددت أهدافي الصيفية.. وهناك شيء غريب في الفيديو

أشاد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بنجم فريقه الشاب، فينيسيوس جونيور، قبل استضافة أتلتيك بيلباو، غدًا الأحد، لحساب الجولة الـ33 من الليجا.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “سعيد لرؤية فينيسيوس معنا، لكن علينا أن نتعامل معه ببطء، بعد عودته من إصابة امتدت لشهرين، في الأسبوع المقبل عليه أن يعمل بشكل جيد.. لقد أظهر جودته، وهو لاعب للمستقبل”.

وأضاف: “مصير بيل؟ لم أتحدث عن ذلك ولن أتحدث، فنحن نفكر في مباراة الغد ولا شيء آخر”.

وتابع: “مبابي؟ لن أذكر أسماء، نحن ندرس كل هذه الأشياء، وسنتحدث عنها في الوقت المناسب.. سأتحدث مع النادي، لأنني أعرف بالفعل ما أريده”.

أسينسيو وفاييخو

وعما إذا كان يتوقع الكثير من أسينسيو، أجاب زيدان: “نعلم من هو أسينسيو، إنه شاب ولاعب في ريال مدريد، والموسم كان صعبًا على الجميع، وليس عليه فقط”.

وبشأن ما إذا كان لعب نهائي دوري الأبطال في مدريد يحرقه، في ظل غياب الريال عنه، قال: “لا، أنا بخير، واللاعبون يريدون الخروج من هذه الكبوة، ويفكرون دائما في الفوز بكل شيء.. وأنا لا أحترق”.

وبخصوص فاييخو، رد المدرب الفرنسي: “إنه يستحق أن يلعب كل المباريات، وسيفعل ذلك، فهو لديه الجودة، الجانب السلبي الوحيد الذي كان يُعاني منه هو الآلام، لكن عندما يكون جيدًا سيلعب.. وسيحدث ذلك قبل نهاية الموسم”.

وعن إصابة كورتوا، قال: “أعتقد أنه يعاني من آلام، وعليه أن يتعامل معها.. لكنه أفضل حاليًا، وأعتقد أنه سيتدرب مع الفريق يوم الاثنين”.

وحول فرض الإدارة الحارس البلجيكي عليه، أجاب: “لا شيء، ولن أخوض في التعليق على هذا، ما قررته في الوقت الحالي أن أكون واضحًا، ثم سترون ما سيحدث”.

“الضمانات”

وواصل: “الضمانات لقبول عودتي؟ لقد أردنا تغيير الأمور، وليس الظروف، وتحدثنا عما سنكون قادرين على القيام به، وسنرى ما يمكننا تحقيقه في السوق.. لكن من الواضح أنه ستكون هناك تغييرات، فهي إلزامية على الجميع”.

وأشار “زيزو” إلى أن التغيير سيطال أيضًا طريقة لعب الريال، خلال الموسم المقبل.

وبخصوص تقنية الفيديو، قال زيدان: “أعتقد أنها ستتحسن بمرور الوقت، هذا واضح.. الأمر الوحيد الذي يبدو غريبًا هو الإعادات، أحيانًا لا نرى نفس الشيء من كل زاوية، وهناك إعادات غريبة”.

وفيما يتعلق بمباراة الغد، أجاب: “أتلتيك بيلباو أفضل حالًا الآن، ودائمًا كان فريقًا صعبًا للغاية، وغدًا سيُسبب لنا المشاكل.. لكنها ستكون مباراة جيدة لتحقيق نتيجة أفضل، حيث نريد الفوز”.