مانشستر سيتي يفوز على توتنهام ويواصل صدارته للبريمرليغ

فاز فريق مانشستر سيتي اليوم السبت على نظيره توتنهام بنتيجة (2-1) في منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

واحرز هدف اللقاء الذي جاء ضمن منافسات الجولة 35 من البريمرليغ اللاعب فيلب فودين في الدقيقة الخامسة والذي خطف من خلالها السيتي نقاط المباراة الثلاث.

وبعد هذا الفوز عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري بوصوله للنقطة ال86 مبتعدا عن ليفربول بفارق اربع نقاط فيما سيسعى ليفربول عندما يلتقي نظيره كارديف ضمن منافسات الجولة ال35 يوم غد الاحد الى تقليص الفارق الى نقطة واحدة .