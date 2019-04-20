تطبيق جديد يكشف أمراض الأطفال من ملامح وجوهم

أطلقت جامعة كيرتين الأسترالية، موقعًا إلكترونيًا، يستطيع الكشف عن الأمراض التي تصيب الأطفال، باستخدام صورة ثلاثية الأبعاد لوجوهم.

يأتي إصدار ذلك الموقع، ضمن مشروع كلينيفاس “Cliniface” التابع لجامعة كيرتين، للكشف عن إصابة الأطفال بالأمراض النادرة، بالفحص الدقيق لملامحهم.

ويوضح تقرير نشرته الجامعة، أن الموقع يتيح تطبيقًا مجانيًا، يمكن للأطباء تنزيله، للمساعدة في تشخيص حالات مرضية، استنادًا إلى شكل الوجه ونموه.

ومن جانبه، قال ريتشارد بالمر، الباحث الرئيسي بالمشروع: “شكل الوجه ونموه مرآة لصحة الشخص، وهذه التكنولوجيا مناسبة بشكل خاص للمرضى الأصغر سنًا، حيث يمكن اكتشاف الحالات المرضية من خلال اختلافات دقيقة في تطوير ملامح الوجه”.

وتابع بالمر: “كما يمكن لهذه التقنية الحصول على قياسات دقيقة للغاية من الصور ثلاثية الأبعاد للوجه، تستطيع من خلالها الكشف عن المشكلات المصاب بها صاحب الصورة”، مضيفًا أن من التقنيات التي يوفرها مشروع كلينيفاس، هي قياسات للوجه في شكل نص سهل القراءة بصيغة pdf، يمكن استخدامه من قبل الأطباء والباحثين الآخرين.