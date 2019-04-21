5 أدوات تساعدك على متابعة أداء مواقع الويب

بحسب آخر الإحصائيات التي توضح أهمية سرعة تحميل مواقع الويب؛ فإن حوالي 53% من زوار موقعك سيغادرون على الفور إذا زادت مدة تحميل الموقع عن 3 ثواني فقط، بمعنى أن بطء تحميل موقعك يتسبب في خسارتك لأكثر من نصف الزوار تقريبًا.

ولأهمية قياس أداء مواقع الويب باستمرار والتأكد من سرعة تحميلها، فقد طُورت العديد من الأدوات التي تساعدك على فحص موقعك ومتابعة العوامل التي تؤثر على أدائه، لتتمكن من العمل على تحسينها بسهولة.

إليك 5 أدوات متخصصة في متابعة أداء مواقع الويب:

1- PageSpeed Insights: موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

هذه الأداة تابعة لشركة جوجل وهي مخصصة لمساعدة أصحاب المواقع في اختبار أداء مواقعهم مجانًا، وتوفر الأداة مقياس لأداء الموقع على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وعلى الهواتف الذكية يتراوح بين 1-100 وكلما اقتربت نتيجة الاختبار من 100 فإن ذلك يدل على جودة أداء الموقع.

كل ما عليك هو كتابة اسم النطاق الخاص بموقعك كاملًا في المكان المخصص لذلك، وستظهر لك بعد قليل نتيجة الاختبار لأداء الموقع على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، مع اقتراحات وتوصيات لتحسين أداء الموقع، حيث يمكنك إرسالها للمسؤول عن تطوير موقعك للعمل عليها.

الجدير بالذكر أن نتيجة الاختبار التي تنحصر بين 0-49 تدل على أن أداء الموقع ضعيف وتحميله بطيء، أما النتيجة التي تقع بين 50-89 فتدل على أن أداء الموقع متوسط، بينما تدل النتيجة التي تقع بين 90-100 على أن أداء الموقع ممتاز.

2- GTmetrix:

تساعدك هذه الأداة على قياس أداء موقعك بسهولة، مع توفير تقرير تفصيلي يوضح حالة جميع العناصر المؤثرة عليه، وتوصيات مباشرة للعمل على تحسينها، ويمكن استخدام الميزات الأساسية لهذه الأداة مجانًا ولكن هناك خطط اشتراك شهرية تبدأ من سعر 14.95دولار للتمتع بميزات أكثر.

كما أن الخطط المدفوعة بهذه الأداة توفر لمطوري الويب حزمة خاصة تسمى Developer Toolkit لمساعدتهم على محاكاة قياس أداء الموقع على أجهزة مختلفة.

3- Uptrends:

تضم هذه الأداة العديد من المقاييس التي تساعدك على تشخيص أي عوامل تتسبب في إبطاء تحميل مواقع الويب، حيث تقوم بإجراء عدد كبير من الفحوصات تصل إلى 206 فحص، مما يساهم في إعطاء صورة كاملة عن أداء الموقع.

توفر هذه الأداه أيضًا ميزة تسمى Web Application Monitoring والتي تساعدك على التحقق من سلامة العمليات التي تتم على مواقع الويب مثل قيام الزوار بإنشاء الحسابات الجديدة، أو تسجيل الدخول لحساباتهم، أو إضافة منتج إلى عربة التسوق أو غير ذلك من العمليات الأخرى.

تستطيع أيضًا من خلال هذه الأداة اختبار أداء موقعك على جميع المتصفحات والأجهزة التي يستخدمها الزوار، بالإضافة إلى اختبار أداء خادم الاستضافة المخصص لموقعك.

بعض ميزات هذه الأداة متاح مجانًا، ولكن هناك خطط اشتراك شهرية تتيح لك الحصول على ميزات أكثر.

4- Webpagetest:

أداة Webpagetest هي أداة مجانية مفتوحة المصدر Open Source مخصصة لإجراء اختبارات تقييم أداء مواقع الويب، وتشخيص أسباب بطء تحميلها.

أهم ما يميز هذه الأداة أنها تتيح لك اختبار سرعة تحميل موقعك من 40 موقع جغرافي مختلف حول العالم باستخدام معظم المتصفحات المعروفة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

تضم الأداة قائمتين منسدلتين واحدة لاختيار الموقع الجغرافي الذي تريد إجراء الاختبار منه والثانية لاختيار نوع المتصفح الذي ترغب في إجراء الاختبار من خلاله، وبعد انتهاء الاختبار تحصل على تقرير مفصل لنتائج قياسات أداء العناصر التي تؤثر على سرعة تحميل موقع الويب الذي تريد اختباره.

5- Pingdom:

يمكنك الاستفادة مجانًا من الميزات الأساسية لهذه الأداة المتخصصة في اختبار أداء مواقع الويب، حيث يمكنك من خلالها اختبار أداء أي موقع من 7 مواقع جغرافية حول العالم، ولكن يجب عليك الإشتراك في إحدى الخطط المدفوعة للاستفادة بميزات أكثر.

وكما هو الحال مع الأدوات المذكورة بالأعلى، فإن أداة Pingdom تتيح لك الحصول على تقرير مفصل حول حالة العناصر الأساسية المؤثرة على أداء الموقع بعد انتهاء الاختبار، بالإضافة إلى توصيات لتحسين أداء هذه العناصر.