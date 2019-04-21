تعثر ليل يمنح سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي

احتفظ باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، اليوم الأحد، مستفيدا من سقوط ليل في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه تولوز، في المرحلة الـ33 من البطولة.

ويعد هذا اللقب هو الثاني على التوالي لباريس سان جيرمان والسادس له في آخر 7 مواسم، والثامن على مدار تاريخه.



ومع تبقي 5 مباريات على نهاية الدوري، جاء تعادل ليل ليجعل باريس سان جيرمان بطلا للدوري بغض النظر عن بقية المباريات.



وبات في رصيد ليل 65 نقطة بفارق 16 نقطة خلف سان جيرمان، ما يعني أنه لن يتمكن من اللحاق بباريس سان جيرمان حتى ولو فاز بكافة مبارياته، وخسر سان جيرمان كل لقاءاته.



ويلتقي باريس سان جيرمان مع موناكو في وقت لاحق اليوم.

