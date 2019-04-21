لعنة الشياطين تنقلب في وجه سولسكاير

ضاعفت الهزيمة القاسية لمانشستر يونايتد أمام إيفرتون (4-1) في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، من معاناة المدير الفني للشياطين الحمر، النرويجي أولي جونار سولسكاير، لتضيف إليه مزيدًا من الأرقام السلبية في مسيرته مع الفريق، التي بدأت هذا الموسم، بانتصارات متلاحقة، قبل أن تنعكس الأمور في المباريات الأخيرة.

ووفقًا لشبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن مانشستر يونايتد خسر بفارق 4 أهداف على الأقل في البريميرليج للمرة الخامسة في تاريخ النادي.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات أن مانشستر يونايتد خسر 5 مباريات متتالية خارج أرضه في كل البطولات لأول مرة منذ مارس/آذار 1981، وكان المدير الفني للشياطين الحمر وقتها ديف سيكستون.

وأضافت الشبكة أن مانشستر يونايتد تلقى 48 هدفًا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الرقم الأسوأ له على الإطلاق في موسم واحد بالبطولة، والأسوأ للفريق في دوريات الدرجة الأولى منذ موسم 1978-1979.

يذكر أن هزيمة اليوم أبقت مانشستر يونايتد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة.