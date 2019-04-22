“ميسي الجديد” على أعتاب مانشستر سيتي.. والسعر “مفاجأة”

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن مانشستر سيتي يسعى للتوقيع للاعب يوصف بــ”ميسي الجديد”، مشيرة إلى أن قيمته المالية “مغرية”.

وأوضح المصدر أن ” مان سيتي ” يقترب من ضم اللاعب الشاب، تايغو ألمادا ، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ18، الأسبوع المقبل، مضيفا أنه يلعب بشكل رسمي مع فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، الذي يلعب في الدرجة الأولى.

وبما أن المدرب بيب غوارديولا حريص على إتمام هذه الصفقة، فإنه أرسل أحد مبعوثيه إلى الأرجنتين لمتابعة اللاعب ومفاوضته بشأن رغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي .

وذكرت “ديلي ميل” أن ألمادا يلقى متابعة إعلامية كبيرة في الأرجنتين بفضل مهاراته وطريقة لعبه المتميزة، مما جعل البعض يطلق عليه اسم ” ميسي الجديد”، في إشارة إلى مواطنه ليونيل، مهاجم برشلونة .

ويبدو أن إدارة فريق مانشستر مستعدة لدفع 20 مليون جنيه إسترليني (نحو 25 مليون دولار) مقابل الاستفادة من خدمات تياغو، وهو رقم يبدو مغريا بالنظر إلى موهبة اللاعب الواعدة، والمعدل الذي بلغته أسعار اللاعبين حاليا.

وينافس مانشستر سيتي بقوة على لقب ” البريمرليغ “، حيث يحتل المركز الثاني بـ86 نقطة، خلف المتصدر ليفربول (88 نقطة).