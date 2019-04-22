مجلس الوزراء يدعم وزيره الصالح في مواجهة الاستجواب المقدم له

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في مطار الكويت الدولي برئاسة معالي الشيخ/ ناصر صباح الأحمد الصبـاح ـ رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء/ أنس خالد الصالح – بما يلي:

رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالزيارة التي يقوم بها للبلاد فخامة الرئيس / محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، متمنياً لفخامة الضيف الكريم والوفد المرافق له طيب الإقامة بالبلاد.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخراً سعادة السيد / نيكولاي ملادينوف ، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط حيث قدم بالغ الشكر والتقدير للدور التاريخي الذي تضطلع دولة الكويت فيه ودعمها اللامحدود لكافة المساعي الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط ، كما تم خلال الزيارة استعراض التطورات الأخيرة المتعلقة بالجهود الإقليمية والدولية الداعمة لعملية السلام في المنطقة .

كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح المجلس علماً بنتائج مشاركته في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة يوم أمس الأحد لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية ، والذي تم خلاله التأكيد على رفض أي خطة أو صفقة بشأن القضية الفلسطينية

لا تتماشى مع المرجعيات الدولية ، كما أشاد بكلمة فخامة رئيس دولة فلسطين / محمود عباس والتي نوه فيها بموقف دولة الكويت الداعم للقضية الفلسطينية وذلك خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2018 / 2019 وفق الثوابت والمرجعيات الأمنية والدولية المتعارف بها في هذا الشأن .

ومن جانب آخر، استعرض المجلس التقريرين المقدمين من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهما تقرير لجنة التنمية البشرية والعمرانية بشأن استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 2015/ 2020 في ضوء رؤية الكويت 2035 وتقرير برأي اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع ميزانية الدولة 2019/ 2020 ، وقرر مجلس الوزراء إحالتهما إلى اللجان الوزارية المختصة للدراسة وإبداء الرأي .

كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به الاستجواب المقدم من العضوين/ محمد هايف المطيري و محمد براك المطير لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء/ أنس خالد ناصر الصالح ، وإعمالاً لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة.

وفي هذا الإطار استعرض مجلس الوزراء صحيفة الاستجواب المقدم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء / أنس خالد ناصر الصالح ، وإذ يؤكد مجلس الوزراء مجدداً أن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة مشدداً أيضاً على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية وتحقيقاً للمصلحة العامة ومتطلباتها ، مؤكداً على دعمه ومؤازرته لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في مواجهة الاستجواب المقدم له وفق الأطر الدستورية والقانونية .

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بالإنجاز الذي حققته الجهات الأمنية السعودية في إحباط المخطط الإرهابي على مقر رئاسة أمن الدولة بمدينة الزلفي شمال الرياض يوم أمس والذي أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين، ويؤكد وقوف دولة الكويت مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ومساندتها لكل جهد يسهم في مواجهة الإرهاب وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار للمملكة والمنطقة.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة لحوادث التفجيرات المؤسفة التي استهدفت فنادق وكنائس في جمهورية سريلانكا الصديقة يوم أمس الأحد ، والتي أسفرت عن سقوط المئات من القتلى والجرحى، والمجلس إذ يعرب عن أسفه البالغ لهذه الجريمة الإرهابية التي تستهدف أرواح الأبرياء، ليؤكد على موقف دولة الكويت المناهض للعنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، كما يعبر عن خالص مواساته لجمهورية سريلانكا الصديقة حكومة وشعباً ولأسر الضحايا خاصة.

ومن جانب أخر، أعرب مجلس الوزراء عن بالغ أسفه للحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً والذي ألحق أضراراً جسيمة في الكاتدرائية التي تعد رمزاً دينياً وثقافياً وتاريخياً.