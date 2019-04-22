السفارة الكويتية تدعو المواطنين الموجودين في سريلانكا إلى مغادرتها “فورا” حرصا على سلامتهم

‏دعت سفارة الكويت لدى جمهورية سريلانكا المواطنين الكويتيين الموجودين حاليا في سريلانكا أو الذين يرغبون بزيارتها إلى المغادرة فورا وتأجيل زيارتهم حتى تستقر الأوضاع هناك.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء اليوم الاثنين أن دعوتها هذه تأتي في إطار حرصها على أمن وسلامة المواطنين الكويتيين وضمان عدم تعرضهم لأي مكروه لا قدر الله.

وأكدت استعدادها لتقديم المساعدة لكل من يحتاجها من المواطنين الكويتيين داعية إياهم إلى الاتصال بها على هواتف الطوارئ التالية في حال الحاجة إلى المساعدة (0094776655555) – (0094767676629) -(00947773300077).