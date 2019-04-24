توتنهام ينفرد بالمركز الثالث بعد فوز شاق على برايتون

عاد توتنهام هوتسبر لسكة الفوز في البريميير ليج بعد أن فاز بشق الأنفس على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون بهدف نظيف الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب (توتنهام هوتسبر ستاديوم)، انتظر الفريق اللندني حتى قبل صافرة النهاية بدقيقتين قبل أن يفك شفرة شباك الضيوف بهدف حمل توقيع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن.

وبعد أن خسر في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي، استعاد “السبيرز” نغمة الفوز مجددا ليرفع رصيده لـ70 نقطة يستقر بها في المركز الثالث.

في المقابل، تجمد رصيد برايتون عند 34 نقطة في المركز الـ17 ، ولا يزال مهددا بدخول منطقة الخطر التي لا يفصله عنها سوى 3 نقاط فقط قبل 3 جولات من النهاية.