“الصحة” تعلن ضبط مستوصف وعيادة أهليين يبيعان أدوية خاصة بالوزارة ومهربة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس ضبط مستوصف وعيادة أهليين يبيعان ادوية خاصة بالوزارة ومهربة في مخالفة صريحة للقانون واللوائح والقرارات الوزارية الخاصة بتنظيم عملية تداول الأدوية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة الدكتور عبدالله البدر في تصريح صحفي ان عملية الضبط جاءت بعد قيام لجان التفتيش التابعة لإدارة تفتيش الأدوية بتفتيش المستوصف والعيادة.

وأضاف البدر أنه ضبط خلال عملية التفتيش كميات كبيرة من الادوية منها غير مسجل بوزارة الصحة ومهربة من بعض دول الجوار ودول شرق اسيا إضافة إلى ضبط أدوية خاصة بوزارة الصحة.

وأوضح انه بعد انتهاء إدارة الشؤون القانونية بالوزارة من التحقيق بهذه الضبطية سيتم تحويل القضية الى النيابة العامة.

ودعا البدر المواطنين والمقيمين الى ضرورة عدم شراء وتداول أي دواء أو منتج إلا من الصيدليات الأهلية وذلك لاحتمالية ضررها على الصحة العامة مشددا على ضرورة ابلاغ الوزارة بأي شكوى او مخالفة.