السعودية تعلن استضافتها لرالي (داكار) يناير المقبل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية اليوم الخميس استضافة المملكة في يناير لعام 2020 سباق (داكار) العالمي لأول مرة على مستوى قارة آسيا وبشراكة تمتد إلى 10 سنوات وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل في كلمة بحفل أقيم اليوم بمنطقة (القدية) أن العالم سيتعرف من خلال رالي (داكار) على روعة صحراء المملكة وأرضها الشاسعة.

واضاف ان هذه الشراكة ستمتد إلى عشر سنوات ليشهد العالم على أمن وأمان واحترافية المملكة التي تضعها في مصاف أبرز مستضيفي الأحداث الرياضية العالمية.

من جهته قال مدير سباق رالي (داكار) ديفيد كاستير “انه من الرائع أن يقام رالي (داكار) في موقع جديد مليء بالمناظر الطبيعية الخلابة لافتا الى ان المملكة تعد مكانا مثاليا لاستضافة سباق عالمي بهذا الحجم فمسار السباق يفرض على السائقين أن يتفوقوا على أنفسهم ويظهروا أفضل ما لديهم من المهارات القيادية والملاحية”.

يذكر أن رالي (داكار 2020) ينطلق على مسافة تسعة الاف كيلومتر بمشاركة ما يقارب 330 عربة يمثلون 60 جنسية في 4 فئات مختلفة وهي فئة الدراجات النارية والسيارات الرباعية الصحراوية والشاحنات والسيارات.

وستكون نقطة الانطلاق من مدينة (جدة) ومن ثم يستمر الرالي إلى مشروع (البحر الأحمر) غربي المملكة ثم إلى مدينة (نيوم) ثم الى مدينة (حائل) ثم العاصمة (الرياض) ثم الى المنطقة الشرقية ثم الى صحراء الربع الخالي ليعود بعدها المشاركون مرة أخرى إلى مدينة الرياض وإنهاء السباق في منطقة (القدية).