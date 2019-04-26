الصين تكشف عن موعد إرسالها رائد فضاء إلى القمر

أعلن رئيس الإدارة الفضائية الصينية، جانغ كيجانغ، أن الصين تعتزم إنشاء قاعدة علمية في منطقة القطب الجنوبي للقمر، وتحقيق أول بعثة قمرية مأهولة خلال 10 أعوام.

ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية عن كيجانغ قوله، إن الصين ستطلق نهاية العام الجاري إلى القمر مسبار “تشانغ إه-5″، الذي من شأنه جمع عينات من التربة القمرية ونقلها إلى الأرض.

وقال رئيس مركز الدراسات القمرية، هو هاو، إن المسبار سيطلق بواسطة صاروخ “جان جينغ-5” الثقيل، من قاعدة “وينجان” الفضائية بمحافظة هاينان الصينية الجنوبية.

وأوضح هاو أن المسبار الذي يزن 8.2 طن يتكون من 4 أقسام، بما فيها روفر ومسبار مداري ومسبار يعود إلى الأرض.

ومضى قائلا إن جمع عينات التربة سيتحقق بواسطة آلية حفر خاصة وذراع ميكانيكية متحكم فيها عن بعد.