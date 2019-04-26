محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 27 أبريل 2019

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حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 27 أبريل 2019

حالة الطقس
نهارًا:
حار نسبيا و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ليلاً:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 30°°
الحرارة الصغرى: 15&deg°

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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