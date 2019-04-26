حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 27 أبريل 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 27 أبريل 2019

حالة الطقس

نهارًا:

حار نسبيا و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 30°°

الحرارة الصغرى: 15°°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.