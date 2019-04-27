الهند ترفع الحظر عن تطبيق #تيك_توك

نقضت محكمة الولاية الهندية القرار الذي اتخذته والذي أعلن عن حظر تطبيق تيك توك في الهند، مما سمح لتطبيق مقاطع الفيديو القصيرة بالعودة إلى كل من متاجر تطبيقات أبل وقوقل، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن رويترز. وكان في وقت سابق من هذا الشهر، أمرت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند بإزالة تطبيق تيك توك من متاجر التطبيقات في الهند، بعد أن قرّرت المحكمة العليا في الهند أنّ التطبيق كان يشجع المواد المخلّة بالأخلاق وغيرها من المحتويات غير المشروعة ويخترق خصوصية الاستخدام للأطفال الصغار.

ويُذكر أنّ حظر تطبيق تيك توك أثر فقط على المستخدمين الجدد الذين كانوا يتطلعون إلى تحميل تطبيق تيك توك على أجهزتهم لأول مرة – وليس لأولئك الذين قاموا بتثبيته بالفعل – وقد كان هذا الحظر بمثابة ضربة كبيرة لمالك تطبيق تيك توك الصيني. وقالت الشركة في إحدى المحاكم التي رفعت الحظر إن ذلك أدى إلى خسارة يومية بقيمة نصف مليون دولار، وتعرّض أكثر من 250 موظّف لخطر فقدان عمله.

يُذكر أنّ الهند شكّلت سوق كبير ونامي لتطبيق تيك توك، حيث يوجد ما يقرب من 300 مليون مستخدم في البلاد من أصل مليار عملية تحميل إجمالية للتطبيق وأكثر من 120 مليون مستخدم نشط شهرياً، وفقًا لـ Sensor Tower الخاصّ بإحصائيات التطبيقات. كما وجدت Sensor Tower أن الهند كانت تمثل أيضاً 27 بالمائة من إجمالي عمليات تثبيت تيك توك بين ديسمبر 2017 وديسمبر 2018 ، مما يعني أن التطبيق في الهند كان مصدراً كبيراً للنمو الإجمالي لشركة تيك توك.