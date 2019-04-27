محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 28 أبريل 2019

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حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 28 أبريل 2019

حالة الطقس
نهارًا:
حار نسبيا و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
معتدل والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 29°°
الحرارة الصغرى: 17&deg°

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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