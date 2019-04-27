حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 28 أبريل 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 28 أبريل 2019

حالة الطقس

نهارًا:

حار نسبيا و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

معتدل والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 29°°

الحرارة الصغرى: 17°°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.