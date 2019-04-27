خالد نقا العازمي.. على موعد مع أهل الخير

خالد نقا العازمي -أبوعمر-، نزيل السجن المركزي منذ تسعة عشر عاما في قضية يعرفها أهل الكويت جميعا. وقد تم الصلح مؤخرا مع أهل القتيل على دفع ديّة قيمتها عشرة ملايين مقابل خروج خالد نقا من السجن ليقض ما تبقى من حياته وسط أولاده … وكما كانت قضية خالد نقا قضية رأي عام، فاليوم التكاتف والتعاون لجمع الدية المطلوبة مقابل خروج أبو عمر، أيضا قضية رأي عام ومستحقة.

ومخطئ من ظن أن جمع الدية منوطة بقبيلة العوازم فقط فعمل الخير لا يقتصر على قبيلة، وفي هذا الأمر خصوصا يجب التنافس فيه من الجميع من قبائل وعوائل وجميع أطياف المجتمع الكويتي لكسب رضا الله… وخالد نقا ثقته بالله كبيرة ثم في وقفة مشرفة من أهل الكويت لن تنس بإذن الله… وأهل الكويت سباقون دائما في عمل الخير على مستوى الشعوب العربية والإسلامية، والأقربون أولى بالمعروف.

سلطان بن خميّس