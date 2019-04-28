“الداخلية” تدعو قائدي المركبات الى أخذ الحيطة والحذر بسبب الأمطار

دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين اليوم الاحد قائدي المركبات الى ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب هطول الأمطار.

وطالبت (الداخلية) في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بعدم التوقف المفاجئ على الطرق لتجنب تعريض حياتهم وحياة مستخدميها للخطر وضرورة ترك مسافة كافية بين المركبات.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين بعدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ رقم (112) لأي مساعدات إنسانية ومرورية وأمنية داعية مرتادي البحر إلى توخي الحيطة والاتصال بعمليات خفر السواحل رقم (1880888) عند مواجهة أي حالة طارئة.