مانشستر سيتي يطوي عناد بيرنلي ويعود لصدارة البريميرليج

عاد مانشستر سيتي لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه الشاق على مضيفه بيرنلي 1-0 مساء الأحد، ضمن الجولة السادسة والثلاثين.

وسجل سيرجيو أجويرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 92 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الذي كان تغلب على هيديرسفيلد 5-0 مساء الجمعة في افتتاح الجولة، أما بيرنلي فتجمد رصيده عند النقطة الأربعين في المركز الخامس عشر.

ولجأ مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا إلى طريقته المعهودة 4-3-3، وعاود الاعتماد على القائد فينسنت كومباني في عمق الدفاع إلى جانب إيميريك لابورت، بإسناد من الظهيرين كايل ووكر وأولكسندر زينتشينكو.

وقام الألماني إلكاي جوندوجان بدورلاعب الارتكاز، ليمنح الحرية للثنائي برناردو سيلفا ودافيد سيلفا في بناء الهجمات، خلف ثلاثي الهجوم المكون من الجناحين رحيم سترلينج وليروي ساني ورأس الحربة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

أما بيرنلي، فاعتمد مدربه شون دايتش على طريقة اللعب 4-4-2، فتكون الخط الخلفي من ماثيو لوتون وجيمس تاركوفسكي وبن مي وتشارلي تايلور، ووقف كل من جيف هندريك ودوويت ماكنيل على الجناحين مع التركيز أكثر على الانتقال إلى وسط الملعب بجانب أشلي ويستوود وجاك كورك، فيما تشارك كل من كريس وود وأشلي بارنز في القيام بدور المهاجم الصريح.

ولم يستطع مانشستر سيتي تهديد مرمى مضيفه حتى الدقيقة التاسعة، اثر ركلة ركنية ارتدت من الدفاع إلى برناردو سيلفا بعد تمويه جميل من دافيد سيلفا، لكن تسديدة الدولي البرتغالي ابتعدت قليلا عن المرمى.

وظل مانشستر سيتي مهيمنا على المجريات دون أن يصل كثيرا إلى منطقة جزاء خصمه الذي فشل بدوره في استغلال الكرات الثابتة التي أطاح من إحداها بن مي الكرة بعيد عن المرمى في الدقيقة 21.

وسيطر حارس بيرنلي تيم هيتون على محاولة برناردو سيلفا دون صعوبة في الدقيقة 28، وارتدت بعدها تسديدة من دافيد سيلفا إلى ركنية لم تثمر، وحاول زينتشينكو إيصال الكرة إلى أجويرو دون جدوى وسط غضب من ساني الذي كان ينتظر الكرة في الدقيقة 38.

وقبل نهاية الشوط الاول بأربع دقائق، سنحت الفرصة أمام أجويرو للتسديد لكن كرته ابتعدت قليلا عن الزاوية العليا لمرمى بيرنلي.

ضغط مانشستر سيتي بكل ما أوتي من قوة في الشوط الثاني، وأنقذ هيتون محاولة لأجويرو في الدقيقة 48، وحرم بارنز دافيد سيلفا من تسجيل هدف من خلال التصدي للكرة بجسده، وعاد هيتون ليتألق في إبعاد تسديدة من برناردو سيلفا في الدقيقة 52، وظلت تسديدات سيتي ترتد من أقدام المدافعين، وأخطرها لسترلينج في الدقيقة 57.

وجاء الفرج لمانشستر سيتي في الدقيقة 63، عندما تابع أجويرو عرضية برناردو سيلفا القصيرة ليبعدها المدافع، لكن الحكم احتسبها هدفا بعدما اجتازت الكرة خط المرمى قبل تشتيتها.

ودخل جابرييل جيسوس إلى تشكيلة سيتي بدلا من ساني، وحاول بيرنلي مبادلة ضيفه الهجمات، خصوصا بعد دخول الأيسلندي يوهان جودموندسون بدلا من هندريك.

وشتت المدافع تاركوفسكي محاولة جديدة من أجويرو من خط المرمى في الدقيقة 77، وعمد جوارديولا في الدقائق الأخيرة إلى المحافظ على تقددمه من خلال الزج بالمدافع جون ستونز مكان أجويرو، لتخفض سرعة وتيرة اللعب قبل النهاية، ويضمن سيتي العودة إلى الصدارة قبل جولتين على النهاية.