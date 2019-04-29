9 أشخاص يغيرون طريقة العمل في مجالات التكنولوجيا عالميا

نعلم جميعًا؛ مدى تأثير التكنولوجيا على مجالات الحياة المختلفة، وخصوصًا بعدما قامت العديد من الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا بإطلاق منتجات وخدمات مبتكرة ، ساهمت بشكل كبير في تغيير معظم أوجه الحياة خلال السنوات القليلة الماضية.

ومع نمو شركات التكنولوجيا؛ ظهرت على الساحة أسماء الشخصيات القيادية التي تدير هذه الشركات بأساليب مبتكرة، تساعد في الحفاظ على مكانتها العالية، وتميزها بين الشركات الأخرى.

نستعرض في هذا المقال أبرز 9 أشخاص يغيرون طريقة العمل في مجالات التكنولوجيا على مستوى العالم:

1- كيث بلوك Keith Block: موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يَشغل كيث منصب الرئيس التنفيذي المشارك في شركة Salesforce، وأبرز ما يشتهر به هو حرصه على تمكين المؤسسات من استغلال التقنيات الجديدة، مثل: تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ للتعرف بعمق على أكبر قدر ممكن من سمات وسلوك العملاء، بغض النظر عن مدى تفاعلهم مع ما تقدمه المؤسسات لهم.

يقول بلوك: “كل شيء يبدأ وينتهي مع عميل جالس أمام جهاز ما، سواء كان ذلك الجهاز هاتفًا أو حاسوبًا، أو غير ذلك، ولذلك يجب على المؤسسات أن تبذل أقصى ما في وسعها للحصول على بيانات هؤلاء العملاء، وفلترة هذه البيانات، وكذلك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لحثهم على التفاعل والتواصل”

الجدير بالذكر أن شركة Salesforce تنتج أشهر برنامج لإدارة علاقات العملاء CRM System، الذي يسهل على المؤسسات التعامل بدقة مع بيانات العملاء المحتملين، حتى قيامهم بإتمام الشراء.

2- باتريك كوليسون Patrick Collison:

باتريك هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سترايب Stripe، المتخصصة بتأمين وسائل دفع آمنة لكل من الأفراد والمؤسسات.

أُنشئت شركة Stripe على يد باتريك كوليسون، وأخيه الأصغر جون كوليسون، حيث قاما بإنتاج أداة بسيطة تُمكن المطورين من قبول عمليات الدفع بالبطاقات الائتمانية داخل تطبيقاتهم، وكانت هذه الأداة البرمجية البسيطة هي البذرة لإحدى الشركات الناشئة، والأسرع نموًا في وادي السليكون.

وبالرغم من أن هذه الأداة مصممة لمساعدة المطورين والشركات الناشئة الصغيرة على تسهيل عمليات شراء منتجاتهم عبر الإنترنت، إلا أن هناك شركات كبرى مثل أمازون، و Lyft تستخدم أداة Stripe لتشغيل بعض أنظمة الدفع الإلكتروني لديها.

3- أنيل داش Anil Dash:

يَشغل أنيل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Glitch.

في عالم تتزايد فيه أعداد الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا فإن هناك حاجة دائمة لتسهيل عمل مطوري البرمجيات، حيث يعتبر هؤلاء هم العمود الفقري للجانب التقني لهذه الشركات، وهذا هو الهدف الأساسي للأداة التي تقوم شركة Glitch بتطويرها.

يقول Dash: “لقد بدأ مطورو البرمجيات في كبرى شركات التكنولوجيا مثل: جوجل، ومايكروسوفت في استخدام Glitch، وذلك لأنها تجعل من السهل عليهم التعامل مع مراحل تطوير التطبيق، أو موقع الويب ابتداءً من كونه مجرد فكرة، وحتى إنشائه ومشاركته مع زملائهم، بالإضافة إلى توافر محرر تشاركي بهذه الأداة يشبه محرر مستندات جوجل لكتابة الأكواد ومشاركتها”.

4- هيدز ميكر Heather Meeker:

تعتبر هيدز من أشهر المتخصصين في مجال ترخيص البرمجيات المفتوحة المصدر، وتركز بشكل كبير على إيجاد طرق مناسبة لتمكين شركات التقنية الناشئة من المنافسة مع الشركات العملاقة، حيث تساعدهم على إنشاء نماذج أعمال قوية، لحلول برمجية قائمة على الأكواد المفتوحة المصدر.

5- ساتيا ناديلا Satya Nadella:

يَشغل ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي الحالي لشركة مايكروسوفت ، وقبل أن يَشغل هذا المنصب، كان يَشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مايكروسوفت للسحابة والمشاريع، وكان مسؤولًا عن بناء وتشغيل منصات الحوسبة بالشركة، وأدوات المطورين، وخدمات الحوسبة السحابية.

عندما تولى ساتيا ناديلا زمام الأمور في مايكروسوفت كرئيس تنفيذي لها، كانت الشركة تعاني من عدة مشاكل منها تبعات صفقة الاستحواذ على نوكيا، ومشكلات نظام التشغيل ويندوز 8، وكذلك ظهور خدمات الحوسبة السحابية من أمازون، واتجاهها للسيطرة على هذا المجال.

لذلك أولى ناديلا اهتمامًا كبيرًا بمجال الحوسبة السحابية، ودعم تطوير منتجات Office 365، ومنصة Azure؛ ليساعد الشركة بذلك على الانطلاق بقوة، وحجز مكانة متميزة في سوق الحوسبة السحابية ومنتجاتها.

كما قام ناديلا أيضًا بالتركيز على المجالات المستقبلية الواعدة، وخصوصًا الذكاء الاصطناعي ، والواقع المعزز، ليضمن حصة سوقية مناسبة لمايكروسوفت في هذه المجالات.

6- ديبانجان ساه Debanjan Saha:

يَشغل ديبانجان منصب نائب الرئيس لمنتج Amazon Aurora في قطاع خدمات الويب بأمازون، وهو عبارة عن قواعد بيانات طورتها أمازون لتكون مخصصة للتطبيقات، التي تعتمد على الحوسبة السحابية، وتبلغ سرعة أدائها 5 أضعاف سرعة أداء قواعد البيانات القياسية MySQL.

7- Sid Sijbrandij:

يَشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة GitLab.

في عام 2012 سمع Sijbrandij عن مشروع مفتوح المصدر يُدعى GitLab، مخصص لمساعدة مطوري البرمجيات على التعاون فيما بينهم، فقام بالتواصل مع المطور صاحب فكرة هذا المشروع، وعرض عليه أن يتولى هو مسؤولية تطوير هذا المشروع، ونشره على الإنترنت بدون مقابل مادي، وبعد ذلك قام بتشغيله وإدارته كمشروع تجاري.

واليوم بلغ عدد المؤسسات التي تستخدم GitLab أكثر من 100 ألف مؤسسة، كما يخطط Sijbrandij لطرح شركته للاكتتاب العام في البورصة بحلول عام 2020.

الجدير بالذكر أن شركة GitLab يعمل فيها 500 موظف من 50 دولة حول العالم، جميعهم يعملون عن بُعد، حيث لا توجد مقرات للشركة.

8- آبارنا سينها Aparna Sinha:

تَشغل آبارنا منصب مديرة المنتج بمشروع Kubernetes، وهو مشروع مفتوح المصدر تابع لشركة جوجل، ويعتبر ثورة في عالم الحوسبة السحابية، حيث يتيح للمؤسسات تشغيل وإدارة التطبيقات، التي تعمل على نطاق واسع بطريقة سهلة جدًا.

تعتمد جوجل على هذا المشروع لمنافسة خدمات الويب التي تقدمها شركة أمازون، وهناك شركات كبيرة مثل Spotify وNiantic – مالكة تطبيق Pokémon Go – تستخدم Kubernetes الآن بالفعل لتشغيل وإدارة تطبيقاتها.

9- جنيفر تيجادا Jennifer Tejada:

تَشغل جنيفر منصب الرئيس التنفيذي لشركة PagerDuty، المتخصصة بتطوير أداة تعمل على تنبيه مطوري البرمجيات عند حدوث خطأ ما في أحد التطبيقات، وتقوم بإمدادهم بمعلومات عن هذا الخطأ وكيفية إصلاحه.

خلال الثلاث سنوات التي تولت فيها جنيفر منصب الرئيس التنفيذي، تمكنت الشركة من الوصول لمركز متميز فيما يخص التطوير والعمليات DevOps، وهو مفهوم سائد حاليًا في أوساط التكنولوجيا، حيث يساعد شركات البرمجيات على إطلاق العديد من المنتجات البرمجية في أسرع وقت ممكن.

كما تم طرح الشركة للاكتتاب العام في البورصة في الشهر الماضي، وتمكنت من الحصول على تمويل قدره 200 مليون دولارِِ.