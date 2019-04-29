وزير الصحة يمدّد إعفاء “البدون” المنتهية بطاقاتهم الأمنية من الرسوم لمدة 6 أشهر

أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح التعليمات بإعطاء مهلة للمقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقاتهم الأمنية منذ فترة لظروفهم الإنسانية، وذلك لمدة سته أشهر (من بداية شهر مايو المقبل وحتى نهاية أكتوبر 2019 ) كي يتمكنوا من استخراج بطاقاتهم الأمنية.

وقام وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا بمخاطبة المناطق الصحية كافة لتنفيذ تلك التعليمات وإعفاء المقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقاتهم الأمنية من رسوم الخدمات الصحية التي يتلقونها بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2019.