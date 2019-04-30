كأس الاتحاد الاسيوي.. القادسية الكويتي يخسر من العهد اللبناني ويعقد موقفه بالمجموعة الثالثة

خسر نادي القادسية الكويتي امام ضيفه العهد اللبناني بنتيجة (0 – 1) اليوم الاثنين في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة في دوري المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ليتعقد موقفه في المجموعة ويتراجع الى المركز الثالث.

وجاء هدف الفوز الوحيد للعهد في المباراة التي اقيمت على استاد (جابر) الدولي عن طريق لاعبه احمد صالح في الدقيقة 42 ليخرج الفريق فائزا ويكسب ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز رفع العهد رصيده الى 11 نقطة متصدرا المجموعة الثالثة وحل المالكية البحريني ثانيا برصيد ثمان نقاط ثم القادسية ثالثا بسبع نقاط فيما تذيل السويق العماني سلم الترتيب بنقطة يتيمة.