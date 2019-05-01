القنصلية الكويتية في نيويورك تؤكد عدم وجود ضحايا كويتيين في حادث اطلاق النار شمال كارولاينا

اكدت القنصلية العامة للكويت في نيويورك عدم وجود ضحايا كويتيين في حادث اطلاق النار في احدى الجامعات بولاية كارولينا الشمالية الذي وقع مساء امس الثلاثاء وراح ضحيته شخصين فيما اصيب اربعة آخرون بجروح.

واكدت القنصلية في بيان استعدادها لتقديم مساعدتها لأي مواطن كويتي على مدار الساعة على رقم الطوارئ 6688-242(917)1+.

ولقي شخصان مصرعهما في حصيلة اولية فيما اصيب اربعة آخرون بجروح بحادث اطلاق النار الذي وقع في جامعة (شارلوت كارولينا الشمالية) مساء امس الثلاثاء.

وقالت خدمة الطوارئ الطبية في منطقة (مكلنبرغ) بالولاية في بيان انه يتم الآن علاج شخصين من اصابات مهددة للحياة فيما كانت إصابة الشخصين الآخرين طفيفة.