أمازون تغلق رسميًا Souq.com وتطلق Amazon.ae

أطلقت شركة أمازون اليوم الأربعاء رسميًا سوقها الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد نحو عامين على الاستحواذ على منافستها السابقة في المنطقة “ سوق.كوم ” مقابل 580 مليون دولار أمريكي.

وبإطلاق سوق أمازون الجديد في المنطقة، قالت عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية: إن موقع “سوق.كوم” – ومقره مدينة دبي الإماراتية – سوف يُغلق نهائيًا. أما الرابط الحالي لسوق.كوم (souq.com) سوف يأخذ الزائرين تلقائيًا إلى الرابط الجديد ( Amazon.ae ).

وكتبت أمازون في رسالة نُشرت على الصفحة الرئيسية لسوقها في الشرق الأوسط: “يسعدنا أنا نشارككم الإعلان بكل فخر أننا الآن أصبحنا Amazon.ae”. وأضافت: “نشكركم لكونكم عنصرًا أساسيًا في مسيرة نجاحنا ونتطلع لخدمتكم على النحو الأمثل كـ Amazon.ae”.

وقالت الشركة أيضًا في رسالتها: “إن Amazon.ae يجمع بين أفضل خبرات سوق.كوم المحلية وتجربة أمازون العالمية للبيع بالتجزئة. كما يوفر مجموعة واسعة من المنتجات للمتسوقين، حيث يوفر الموقع الجديد أكثر من 30 مليون منتج من شركات محلية وعالمية تضم تلك التي كانت متوفرة سابقًا عبر سوق.كوم و 5 ملايين من منتجات أمازون الولايات المتحدة”.

وأضافت الشركة أنه ولأول مرة في تاريخ أمازون أصبح بإمكان العملاء اختيار التسوق باللغة العربية عبر التطبيق والموقع الإلكتروني.

وفي رسالتها – التي وُقعت باسم الشريك المؤسس لسوق.كوم ونائب رئيس أمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رونالدو مشحور) – ذكرت أمازون أيضًا أن فريقها العامل في المنطقة أصبح يضم أكثر من 3,600 شخص.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تغلق فيها شركة أمازون شركة استحوذت عليها. ففي عام 2017، أغلقت شركة “كويدسي” Quidsi – الشركة الأم لموقعي diapers.com و soap.com – التي استحوذت عليها مقابل 545 مليون دولار قبل سبع سنوات.

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