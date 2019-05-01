“الهلال الأحمر” يطلق حملة التبرعات “ساعد تسعد” لصالح 5000 أسرة في الكويت

أعلن رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير عن انطلاق حملة التبرعات (ساعد تسعد) لصالح الأسر المحتاجة في الكويت والتي يبلغ عددها 5000 أسرة مسجلين بكشوفات الجمعية.

وأكد الساير في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اطلاق الحملة اليوم الأربعاء على أن الجمعية تسعى لدعم الجهود المجتمعية بكافة القطاعات لإغاثة الأسر المحتاجة من مختلف الجنسيات وذلك من توفير المستلزمات الغذائية والأجهزة الكهربائية.

وأضاف أنه في ظل تزايد ألاسر المحتاجة ومتطلبات الحياة الضرورية والذي يشكل حمل ومسؤولية على عاتق الجمعية ما استدعى تنظيم حملة (ساعد تسعد) لجمع التبرعات والتخفيف من معاناة ظروفهم المعيشية.

وأعرب الساير عن شكره لوزارة الاعلام على دعمها لجهود جمعية الهلال الأحمر في كل مناسبة من خلال نقلها المباشر لحملات التبرعات وللقائمين على مراكز التسوق التجاري لاستقبالهم التبرعات من المواطنين والمقيمين.

ودعا المواطنين والمقيمين المهتمين بالعمل الخيري إلى دعم جهود الجمعية والتبرع لصالح تلك الأسر المحتاجة إيمانا بروح التراحم والتكافل الذي جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي من خلال تقديم يد العون والمساعدة والاغاثة لكافة المحتاجين.