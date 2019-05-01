السعودي صالح باهويني رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والاحصاء

حقق السعودي صالح بن سالم باهويني فوزاً كبيراً في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء (IFFHS) حيث اسفرت النتائج عن فوزه بمنصب رئيس الاتحاد عن فترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات وليكون الرئيس للاتحاد لفترتين متتاليتين حيث كانت الفترة الأولى في مارس 2014م

وقد حقق الإتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء خلال السنوات الخمس الأخيرة العديد من المكتسبات ابرزها تثبيت وإعادة تدشين المقر الدائم للإتحاد في مدينة زيورخ السويسرية بصفة رسمية لدى الحكومة السويسرية ومنحه الشرعية الدولية كمنظمة رياضية عالمية ذات صفة رسمية إضافه الى إعتماد النظام الاساسي للاتحاد .