ميسي يضم ليفربول لضحاياه الإنجليز

واصل ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة، هوايته المفضلة بالتسجيل في شباك الفرق الإنجليزية، وضم ضحية جديدة وهي ليفربول، خلال ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ميسي هدفين في شباك الريدز في الدقائق 75 و82، ليكون سادس فريق إنجليزي يتلقى أهدافا من الأرجنتيني.

وبحسب شبكة “سكاواكا” فإن ميسي بهدفه الثاني وصل للهدف رقم 600 له مع برشلونة خلال مسيرته، في 683 مباراة بقميص البارسا.

وسجل ميسي 8 أهداف لبرشلونة من ركلات حرة في مختلف المسابقات، لأول مرة في مسيرته.

وأشارت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إلى أن ميسي سجل ضد 32 فريقا مختلف في دوري أبطال أوروبا، ويفصله فريق واحد فقط لمُعادلة إنجاز راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد السابق، الذي سجل ضد 33 فريقا.

