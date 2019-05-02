مفارقة غريبة في ليلة هدف ميسي ال600

مع اقتراب برشلونة من نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على ليفربول بثلاثة اهداف ، اعاد ميسي الى الاذهان تلك المفارقة الغريبة التي تحدث منذ سنوات حيث يفوز ميسي بدوري ابطال اوروبا كل ما خرج من كأس العالم مع منتخب الارجنتين وقد حدث ذلك مرتين وهذه هي الثالثة.

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، هدفين في شباك ليفربول، مساء الأربعاء، على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن ليونيل ميسي وصل إلى الهدف رقم 600 في مسيرته مع برشلونة في جميع المسابقات.

ويوافق اليوم الأربعاء، 1 مايو/ أيار 2019، وهو ما يشكل مفارقة غريبة، حيث سجل ميسي أول أهدافه مع البارسا، في نفس اليوم عام 2005، في مرمى ألباسيتي بالدوري الإسباني.

وفاز البارسا بثلاثية نظيفة، ليضع قدمًا في نهائي البطولة الذي غاب عنه منذ 2015، لكن ذلك سيتطلب الحفاظ على ما حققه في كامب نو، عندما يحل ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد مساء الثلاثاء المقبل.1