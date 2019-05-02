تقرير: تسوية فيسبوك مع الولايات المتحدة قد تتضمن الإشراف على سياسة الخصوصية

أفادت صحيفة سياسية أمريكية يوم الأربعاء بأن شركة فيسبوك وهيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC تجريان مفاوضات بشأن تسوية ممكنة قد تطالب الشركة بإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الخصوصية واتخاذ خطوات أخرى لحماية المستخدمين.

ونقلت صحيفة “بوليتيكو” Politico عن مصدرها أن الخطوات ستشمل تعيين مسؤول خصوصية معتمد من الحكومة الفيدرالية على أعلى مستوى في فيسبوك، وإنشاء لجنة مراقبة للخصوصية قد تشمل أعضاء مجلس إدارية فيسبوك.

ووفقًا للصحيفة، فإن التسوية المحتملة بين فيسبوك وهيئة التجارة الفيدرالية سوف تُضاف إلى مبلغ الثلاثة مليارات دولار التي قالت فيسبوك في الأسبوع الماضي إنها سترصدها لتغطية التسويات مع الجهات التنظيمية الأمريكية.

يُشار إلى هيئة التجارة الفيدرالية تجري منذ العام الماضي تحقيقًا يتعلق بالكشف عن أن فيسبوك شارك على نحو غير لائق معلومات تخص 87 مليون من مستخدميها مع شركة الاستشارات السياسية البريطانية “كامبردج أناليتيكا” Cambridge Analytica.

وركز تحقيق هيئة التجارة الأمريكية خلال الأشهر الماضية على ما إذا كانت مشاركة البيانات والنزاعات الأخرى تنتهك اتفاقية أُبرمت في عام 2011 مع الهيئة بشأن حماية خصوصية المستخدمين.

وقال تقرير صحيفة “بوليتيكو”: إن مارك زوكربيرج – رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفيسبوك – سوف يتولى دور “موظف مراقبة الامتثال المعين”، الذي سيكون المسؤول عن تنفيذ سياسات الخصوصية للشركة.