تتلقى التهاني بمناسبة ذكرى انطلاقتها الثامنة

تمر اليوم الذكرى الثامنة لانطلاقة صحيفة الالكترونية في عالم الصحافة الالكترونية الذي نحى الصحافة التقليدية جانباً .

وفي هذا المناسبة قال ناشر صحيفة الالكترونية الكاتب سعود العصفور:

٨ سنوات مليئة بالأحداث.. خرجت ⁧‫#سبر‬⁩ للحياة في عز أحداث ⁧‫#الربيع_العربي‬⁩ ولا تزال مؤمنة بخيارات الشعوب وحرياتها.

‏كل الشكر لمن ساهم في هذه المسيرة.. وكل الشكر لكل من أشاد أو أنتقد.. وكل الشكر لكل الشباب الذين آمنوا بما تقدمه وأخلصوا في عملهم بها.

وفي هذه المناسبة بدأت بتلقي التهاني في هذه المناسبة من مختلف فئات المجتمع :

قال الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية أحمد الديين

تأتي الذكرى الثامنة لانطلاقة صحيفة “سبر” الإلكترونية لتؤكد أن الصحافة الإلكترونية أصبحت تمثل واقعاً متحققاً يفرض نفسه في المجال الإعلامي، ولم تعد مجرد محاولات وتجارب خاضعة لاحتمالات الانقطاع والتوقف.

وبالتأكيد فإن “سبر” وشقيقاتها من الصحف الإلكترونية توفر خدمات إعلامية مميزة وسريعة ومتجددة للقارئ والمتابع، على خلاف الصحافة التقليدية، وهذا ما يتناسب مع الوتيرة المتسارعة للحياة في عصرنا الراهن.

الديين وبالنسبة لي ولحركتنا التقدمية الكويتية فقد قدمت “سبر” وشقيقاتها من الصحف الإلكترونية الكويتية خدمات جليلة لنا في مجالات نشر أخبارنا وتعميم بياناتنا وتوضيح مواقفنا، وهو ما يستحق منا الشكر والتقدير والامتنان.

تحية إلى “سبر” وأسرة تحريرها في عيد ميلادها، مع أطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح.

جمعان الحربش / عضو مجلس الأمة السابق

شكرا لسبر حيادها ومهنيتها وتاريخها المشرف.. شكرا لدعمها الواضح للرأي الحر والتغطية المهنية.. فقد واكبت جميع الاحداث بمهنية ولم تحد يوما عن الحيادية

ولم يستطع أصحاب النفوذ تجييرها وتغيير.. خطها الوطني وصوتها الحر والمحايد

وان علمت ان القائمين عليها دفعوا ضريبة النضال والاصلاح.. علمت لم بقيت عصية على الاختراق.

د. عبدالكريم الكندري / عضو مجلس الأمة

نبارك “لسبر” الذكرى الثامنة لانطلاقها، سنوات من الوضوح والمصداقية والتأثير، تمنياتنا لكم بمزيد من التألق والعطاء.

د.بدر الداهوم / عضو مجلس الأمة

نبارك لجريدة ⁧‫#سبر‬⁩ الذكرى الثامنة لصدورها ونتمنى لها الإستمرار في طرحها الموضوعي كما عهدناها دائماً دون تحيز.

دويع العجمي / كاتب

ليس من السهولة الدخول بعالم النشر وتكسب ثقة القراء وسط الكثير من الصحف وازدحام الفضاء بالوسائل الإخبارية، لكن ⁧‫#سبر‬⁩ فعلت ولازالت رقمًا مميزًا بالصحافة.

‏كل عام و ⁧‫#سبر‬⁩ بألف خير

‏إلى مزيد من التقدم والنجاح.

مبارك الجري / كاتب كويتي

عبدالوهاب البابطين / عضو مجلس الأمة

صحيفة سبر الألكترونية ” ثمان أعوام من العطاء”

بكل تقدير لما تقدمونه تمر علينا الذكرى الثامنة لصدور صحيفة سبر الألكترونية الغراء حيث أطفأت الشمعة الثامنة من عمرها وهي متوجة مسيرة كاملة من العطاء و الطموحات التي لا تنتهي عند نجاح هنا أو نجاح هناك.

الطموح أصبح أكبر في المواصلة وتقديم الأفضل .. وهنا يجب أن نذكركم بأن المسئولية أصبحت أكبر و الحمل أصبح أثقل .. و أنتم اهلا لهذه المسؤولية والقادرين على هذا الحمل بتألقكم المستمر و الدائم.

بمقالاتكم .. بتعليقاتكم.. بمتابعاتكم لما تمر به الكويت من أحداث .. بنقدكم البناء .. زاد تألقكم… بحروفكم أيها الأخوة زادت لبنات بنيانكم قوة وصلابة

باقة وردٍ لكل القائمين والعاملين بهذه المؤسسة، متمنيا لكم دوام التوفيق و النجاح لما فيه الخير و الصالح لهذا البلد المعطاء و هذا الشعب الكريم.

أحمد الثويني / رئيس الحركة الديمقراطية المدنية “حدم”

السيد/ رئيس التحرير

السيدات والسادة/ العاملون في جريدة سبر الإلكترونية

تتقدم الحركة الديمقراطية المدنية إليكم بالتهنئة لتمام عامكم الثامن في مسيرة الصحافة والتي كانت حافلة بالتغطيات الجريئة للأحداث الهامة التي جرت وتجري في دولة الكويت وفي الوطن العربي والعالم أجمع.

كما ونشيد بجهودكم في المجتمع الكويتي وذلك بإخراج الصحافة الإلكترونية بمسلك جديد أكثر مهنية وحرية مما اعتاد عليه الشعب من الصحف التقليدية.

مع تمنياتنا لكم بالاستمرار في العطاء ونحو مزيدٕ من التقدم والارتقاء .

بندر الخيران / عضو اللجنة المركزية في المنبر الديمقراطي الكويتي.

من إيجابيات الحراك السياسي الشعبي الكويتي والذي ثار لمواجهة قضية الفساد ورشاوي نواب الأمة والمطالبة برحيل حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح هو ظهور الإعلام الالكتروني المصاحب للحراك والتغطية الإعلامية للفعاليات والتجمعات الشعبية الاحتجاجية .

فقد كانت جريدة سبر الالكترونية موقع مميز ولا زال مستمر في تتبع وتغطية الفعاليات والأنشطة الشعبية المتنوعة مما اكسبها قدر عالي من التقدير والاهتمام بالمتابعة .فكانت ولا زالت حريصة على تسليط الضوء على معظم الأحداث والآراء المتعددة وهذا ما ننشده دائما من صحافتنا الوطنية أن تكون على مسافة واحدة من الأحداث تغطي أحداثها باحتراف وحيادية بالتغطية .

وإعطاء حق الآراء المتباينة حولها بالنشر . وتمنياتي للقائمين عليها بالنجاح والتوفيق بمناسبة ذكرى تأسيسها الثامنة ومزيد من التقدم .

أسامة الشاهين / عضو مجلس الأمة

تحية لصحيفة الالكترونية في ذكرى انطلاقها الثامنة، محيياً دورها الكبير في كسر احتكار المعلومة وإحاطة الشعب بالشؤون العامة والهامة، متمنياً للقائمين عليها – وعموم السلطة الرابعة – دوام النجاح والازدهار، وخدمة الصالح العام للوطن والمواطنين.

ثامر السويط / عضو مجلس الأمة

تمنياتي لأسرة جريدة “سبر” الإلكترونية التوفيق بمناسبة الذكرى الثامنة لانطلاقتها، و أشيد في الوقت نفسه في أدائها اللإعلامي المتميز والمهني المحترف في عالم الإعلام الإلكتروني ، وأتمنى لها مزيدا من النجاح والتقدم والازدهار. وأؤكد على أهمية الإعلام في خلق رأي عام وطني مستنير و فعال.

د.فيصل المسلم / عضو مجلس الأمة السابق

بدايةً أبارك لـ سبر وللأخوة الأفاضل القائمين عليها بمناسبة مرور ثمان سنوات من العمل الصحفي المهني الجاد.

وفي هذا السياق أستذكر الموقف المنفرد المميز حقيقةً في صراعنا الطويل مع الفساد وأباطرته، كانت سبر أحد النوادر من الوسائل الإعلامية التي ثبتت في مقاومة المفسدين وإعلامهم الفاسد.

وأزيد على ذلك بأن لم يكن موقف سبر والقائمين عليها هو الموقف النمطي للإعلام بنقل الحدث بتجرّد ومهنية، وإنما كانوا يستشعرون كأبناء للوطن ويستشعرون حقوق الوطن وحقوق الأمة عليهم، لذلك عبّروا عن آرائهم بشجاعة رافضين لكل الضغوطات ولكل الإغراءات وكل التهديدات حتى دفعوا أثمان عظيمة من حريتهم أو حريتهم وإنعكس ذلك على أهاليهم.

وتأكيداً لذلك نستذكر بفخر مواقف الاخوة والأثمان التي دفعها الإخوة القائمين على سبر ، كأمثال الأخ سعود العصفور الذي سجن سنة غير الملاحقات الدائمة والغرامات، وأيضا الأخ محمد الوشيحي تعرض ايضا لملاحقات وسجن ومضايقات ومحاكم، وكذلك الأخ عياد الحربي الذي دفع من عمره سنوات بالسجن وتعرض بالفصل من وظيفته والملاحقات بالقضايا، ومع ذلك أبوا إلا أن يكون موقفهم موقف وطني صادق معبرا عن إرادة الأمة وممثلا للحق والعدل والكرامة.

محمد الحسيني / مدير تحرير صحيفة الأنباء الكويتية

كل عام وأنتم بخير ونجاح وتقدم لترسيخ مكانة “سبر” كمنصة للإعلام الشجاع والهادف والرصين

فالح بن حجري / كاتب كويتي

سنوات ثمان مشتها سبر على سطور الصحافة الألكترونية ، تارة تنبش ما خفي تحت سطور الخبر ، وتارة تعيد لقافلة الحدث نقاطه المبعثرة لترتبها فوق حروف المصداقية ، سنوات ثمان كان برق مانشيتها خبر عاجل ورعد تقاريرها معلومة وما بين البرق والرعد كانت تهل علينا سبر كالسحاب الهتون ً …سنوات ثمان كانت بداية الغيث حلماً نبت كبذرة في ثرى الصحافة وكان أخره سيل هادر بلغ أخره الثريا …وما بين الثرى والثريا كانت سبر فكرة بدأت بفنجان قهوة وانتهت كدلة مبهرة فكل عام وأنت بخير يا سبرنا وكل عام وأيامك سعيدة وسطورك مديدة

‫الكاتب الكويتي محمد العجمي (أبوعسم):‬

‫

الصحيفة التي لمتني من شوارع الصحافة في يوم من الأيام… والتي سمحت لي بنشر انتقاد لمحمد الوشيحي فيها وهو مالكها. عام سعيد‬

خالد الطاحوس / عضو مجلس الأمة السابق

نبارك لجريدة سبر ..

الذكرى الثامنة لصدورها .. مهنية وطرح مميز من خلال نقل الخبر والحدث بكل شفافية.. كل الشكر للقائمين عليها #سبر .

د.علي السند / أكاديمي وإعلامي كويتي

كل عام وسبر والعاملين فيها بخير، استطاعت سبر الجمع بين المصداقية والمهنية، وبين وضوح الرسالة والانحياز للحقوق والحريات..

تحياتي وتمنياتي باستمرار النجاح.

عبدالله البرغش / عضو مجلس الأمة السابق

نبارك ل #سبر وكتابها المميزين عامها الثامن فقد كانت منبراً لحرية الكلمة والرأي المعتدل ولن أنسى مواكبتها لقضيتنا فقد سخرت كافة أمكانياتها لدعمنا وشاركتنا ألامنا وأمالنا ونتمنى لهم التوفيق والسداد.

محمد الذايدي / مقرر المكتب الإعلامي لحركة العمل الشعبي “حشد”:

نبارك لانفسنا وجود (سبر) في دولتنا الحبيبة الكويت ، هذا المنبر والنافذة التي لم تمنع احدا من كتابة المقال او ابداء رأيه، هي منبر حق قل وجوده في وقتنا الحالي، (سبر) التي نعرف انها لا تنحاز الا للحق ، (سبر) كانت سياستها واضحة منذ انشائها وهي الحفاظ على الكويت وسيادتها وتماسك ارضها وشعبها ، فهنيئا لنا وجود (سبر) بيننا.