مشجعو ليفربول تقدموا بعريضة لإيقاف ميسي “المحتال”

طالب مشجعو ليفربول بإيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد هزيمة فريقهم أمام برشلونة (0-3)، في المباراة التي جرت بينهما، الأربعاء الماضي، ضمن ذهاب دوري أبطال أوروبا.

ونشر مشجعو الفريق الإنجليزي عريضة على موقع “Change.org”، يطالبون فيها بإيقاف الساحر ميسي بأثر رجعي، لاعتقادهم بأن البرغوث هو من ارتكب الخطأ ضد مدافع الريدز فابينهو، وضربه بيده على رأسه، قبل أن يسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للبرسا من ضربة حرة مباشرة، احتسبت له عوضا عن الخطأ الذي ارتكب ضده.

يذكر أن برشلونة فاز على ليفربول (3-0) في لقاء الذهاب من الدور قبل النهائي للتشامبيونز ليغ، على ملعب “كامب نو”، بفضل هدف المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، وثنائية ميسي. وستقام مباراة الإياب، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “إنفيلد” بمدينة ليفربول.