بعد موقعة برشلونة.. نجم ليفربول يغيب عن كأس الأمم الأفريقية

يغيب نابي كيتا لاعب وسط ليفربول الإنجليزي عن الملاعب لنحو شهرين بسبب إصابة أعلى الفخذ تعرض لها، الأربعاء، مما يعني أنه لن يلحق بكأس الأمم الأفريقية في مصر.

وتعرض لاعب منتخب غينيا للإصابة خلال خسارة ليفربول صفر-3 أمام برشلونة الإسباني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول: “لم يكن محظوظا حقا. إنه نبأ سيء. أصيب بتمزق كبير في الفخذ”.

وأضاف المدرب الألماني: “سيغيب عن اللعب لمدة شهرين على الأقل. إنها أنباء سيئة لنا ولغينيا ولكأس الأمم الأفريقية. ليس خبرا جيدا”.

ويحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل يونايتد السبت في ظل ملاحقة مانشستر سيتي ، الذي يتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة مع تبقي مباراتين على خط النهاية.